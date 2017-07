Celá pravda o Schickovi. Paska vysvětluje, proč velký přestup nevyšel

Situace se zamotala, ale konečně mohl promluvit hráčův agent Pavel Paska. Dosud držel slib, že nebude zákulisní jednání komentovat. „Stojíme na startovní čáře,“ překvapí Paska úvodní větou.

Prakticky celé jaro se kolem Schicka něco dělo a přestup do Juventusu se jevil jako hotový kšeft. Stačilo, aby Schick prošel vstupními zdravotními testy a mohl být hráčem za 800 milionů korun.

Hráčský agent Pavel Paska

Jenže přístroje odhalily vyčerpání z náročné sezony a přechozenou angínu, čemuž se těžko dá divit, když Schick prakticky dvanáct měsíců v kuse dřel a odehrál 44 zápasů.

Proto dostal pětitýdenní zdravotní dovolenou. Povinnou! Paska kategoricky odmítl, že by prohlídka odhalila problémy se srdcem, jak se spekulovalo v Itálii: „Ani omylem! Patrik nastupuje prvního srpna v Sampdorii do kondiční přípravy a v průběhu následujícího týdne projde důkladnou prohlídkou, což je v klubu každoroční rutina. Později se připojí k týmu. To jsou fakta,“ líčí Paska.

Jenže fakta se mohou změnit, stejně jako se změnil výborně připravený plán Juventusu.

Ptáte se jak? Pokud se najde klub, který uspokojí finanční nároky majitele Sampdorie, klidně se může Schick 1. srpna hlásit jinde. Impulzivní Massimo Ferrero podle italských médií vyšrouboval Schickovu cenu nad miliardu! Mohl si to dovolit, neboť 15. července přestala platit klauzule, podle které je 21letý střelec volný za 650 milionů. Juventus to nestihl, což je zásadní moment celého příběhu.

Už takhle se lehce měnily podmínky, protože Juventus nechtěl položit 650 milionů na dřevo a vyžádal si tři splátky. Zároveň korektně nabídl navýšení na 800 milionů, což je druhá nejvyšší cena za českého fotbalistu v historii. Docela zapeklitý případ, co říkáte?

„Juventus o Patrika velmi stál a nadále velmi stojí. V pondělí nabídl Sampdorii tři různé alternativy, jak by se transfer dal uskutečnit ještě do konce srpna. Když ani to nevyšlo, rovnou poslal nabídku na rok 2018,“ říká Paska otevřeně.

Příští rok bude do 15. července znovu platit výstupní klauzule, zatímco nyní má klubový prezident Ferrero volné ruce a může s cenou pohybovat podle libosti. A vemte jed na to, že při zdi stát nebude. Však to zkušený manažer Paska s úsměvem glosuje: „Úplně se bojím přemýšlet, na co prezident přijde.“

Jinými slovy: pozice Sampdorie se radikálně změnila. Dodatečnou domluvu s Juventusem odmítla, protože se šéf Ferrero cítil zrazený. Turínský obr si totiž pozval Schicka na testy, celý den to monitoroval na svém webu, pouštěl do světa fotky v klubovém triku, a když se prohlídka zasekla, žádal, ať se podmínky smluveného obchodu změní.

Varianta, že přijde nejprve jen na hostování – a to kamkoli, Schick se svým manažerem zamítli. Tím pádem nijak nepostoupilo oťukávání s Bayernem Mnichov, který přesně tímto způsobem pracuje s mladými. Koupí je, aby měl jistotu, že nepůjdou jinam, načež je pošle na zkušenou. Naposledy by o tom mohl vyprávět 22letý německý bombarďák Serge Gnabry, který se po přestupu rovnou odstěhoval do Hoffenheimu.

Co dělá Schick teď?

Jakmile skončilo mistrovství Evropy hráčů do 21 let, vypnul. Odpočívá v lázních, plave, hraje tenis, chodí na ryby a vyčkává. Může zůstat v Sampdorii, ale reálněji stále vypadá varianta přestupu. Majitel Sampdorie už se sešel s Interem Milán.

Že by opravdu padla miliardová hranice?