Dressler se ukopl a dal svůj první ligový gól. Hodně šťastné, smál se

Fotbalisté Karviné takto šťastně dali první gól v duelu se zachraňujícím se protivníkem, jehož nakonec ve 26. kole první ligy porazili 4:2.



„Byl to velice šťastný gól,“ přiznal Patrik Dressler. „Po tom trápení v úvodu utkání nám ale dodal trochu sebevědomí. Uklidnil nás. A když Budínský hned na to přidal druhý gól, tak jsme první půli přece jen trochu ovládli.“

Patrik Dressler

Jenže po přestávce jste nechali soupeře vyrovnat.

Hradec Králové vycítil šanci a tu využil. Nás to ale nezlomilo, makali jsme pořád dál a přidali třetí a čtvrtý gól.

Neuspokojilo vás vedení 2:0?

To si nemyslím. Hradec Králové hrál dobře ve středu pole, první poločas nás přehrával. Po našich chybách jsme dostali blbé góly, ale důležité je, že jsme to utkání po pěti porážkách zvládli.

Hrál Hradec Králové tak otevřeně, že jste mu dali čtyři branky?

To ne. Ale je fakt, že ke konci už hosté museli hru otevřít a my jsme chodili do brejků a ty jsme vyřešili. Pro nás to je nesmírně důležitá výhra.

Takže už jste zachráněni?

Doufám, že už budeme moci tuto sezonu dohrát v klidu, ale pokusíme se i nadále vyhrávat. Záchraně jsme už velice blízko, ale pořád nechceme nic podcenit nějakými řečmi, že máme jistotu záchrany.

Máte ale 32 bodů...

Říká se, že na záchranu stačí třicet bodů, takže uvidíme, jak to bude letos. Mělo by to už ale dopadnout dobře.