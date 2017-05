Páník a pokračování ve Zlíně? Podmínky jsou zatím nepřijatelné

Odchody zatím převažují Kapitán Jugas do Slavie a záložník Živulič do Plzně – to jsou dva potvrzené odchody ze Zlína. Čeká se také na oficiální oznámení přestupu záložníka Vukadinoviče do Sparty. Jediným novým hráčem Fastavu je zatím bosenský záložník Adnan Džafič. „Jména některých posil chceme oznámit tento týden,“ naznačil manažer Zlína Zdeněk Grygera. Snadné to ale nebude. Útočník Wágner chce zůstat v Karviné, příbramský záložník Tomáš Pilík prý preferuje jinou nabídku z ligy.