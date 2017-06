Zlínská posila: Pana Grygeru znám z PlayStationu, byla čest s ním jednat

„Jeho kariéra mluví za všechno. Byl to špičkový hráč, a když vás někdo takový osloví, je to čest,“ říká argentinský záložník se slovenským pasem, který do Zlína přišel jako volný hráč z Podbrezové.

Vybavíte si Grygerovy spoluhráče?

Jankulovski, Čech, Koller, Nedvěd, Baroš, Rosický... Když jsem se dozvěděl, že mám jednat s panem Grygerou, byl jsem z toho trochu v šoku. Potěšilo mě to.

Překvapilo vás, že vás chce zrovna Zlín?

Česká liga má vyšší úroveň než slovenská. Zlín dopadl v minulé sezoně velmi dobře – zahraje si skupinovou fázi Evropské ligy, v domácí soutěži skončil na výborném šestém místě. Nečekal bych to. Měl jsem nabídky ze Slovenska i z ciziny, z Česka se ozval jenom Zlín.

Neváhal jste?

V Podbrezové jsou spoluhráči, kteří působili v Česku – Breznaník, Mikuš. Ptal jsem se jich a dali mi nejlepší reference. Neměl jsem důvod, proč sem nejít. Z jednání jsem zjistil, že klub má vize do budoucna. Je to určitá stabilita, kterou hráč vnímá.

Proslavil se kuriózním gólem Pablo Podio zaznamenal ve slovenské lize za tři sezony 11 branek a hned ta první obletěla svět. Zatímco hráči Myjavy se po vstřeleném gólu dlouho občerstvovali na vlastní polovině u postranní čáry, sudí dal pokyn k rozehrání od středové čáry, odkud vyběhl nikým neatakovaný Podio a ze 20 metrů přeloboval gólmana.

Aklimatizace bude snadnější, že?

Je to tak. Chtěl jsem jít do Česka i kvůli jazyku. Hned pochopím, co ode mě trenér a vedení chtějí. Domluvím se se spoluhráči. Jsem tady krátce, musím si projít město a okolí. Ale dojmy jsou zatím nejlepší.

Po osmi letech v Podbrezové jste chtěl změnit i prostředí?

Cítil jsem to tak. Česká liga je pro hráče ze Slovenska výzva. Chtěl jsem vyzkoušet, jestli na ni mám. Na Slovensku jsou Češi braní jako bratři, takže česká liga je pořád sledovaná. Z pohledu slovenského hráče je atraktivnější.

Bude vám česká soutěž sedět?

Podle zápasů, co jsem viděl, tak v Česku je fotbal mnohem rychlejší. Ale jsem přesvědčený, že s tím nebudu mít problém.

Co od vás ve Zlíně čekají?

Hlavně to, co jsem dosud dělal v Podbrezové. Tvůrce hry, rozehrávat standardní situace a abych také pomáhal defenzivě. Doufám, že to splním. Argentinců v české lize moc nebylo. Vybavuji si Depetrise, který přišel do Olomouce z Turecka. I proto jsem chtěl českou ligu vyzkoušet.

Pro fotbalisty z Jižní Ameriky je Evropa hlavním cílem, že?

Ne každý to tak bere. Jižní Amerika je silná a hodně klubů je kvalitních. Ale když se odmala díváš na Ligu mistrů, Evropskou ligu, tak to zajímá každého. Díky tomu jsou v Argentině známé i české kluby, dost jich v poslední době hrálo evropské poháry. Často jsem se díval na zápasy Michala Ďuriše za Plzeň. Bydlí třicet kilometrů od Podbrezové, máme společné kamarády.

Vlastníte i slovenský pas. Cítíte se už jako Slovák?

Pořád jsem Argentinec, ale už jsem se sžil se Slovenskem. Hodně věcí beru za své.

Jak často se dostanete do rodné země?

Většinou jenom na Vánoce, když máme delší přestávku. V létě bývá maximálně dva týdny, což se při délce letu nevyplatí.

V Argentině jste nikdy nehrál soutěž dospělých. Nemrzí vás to?

Mrzí. Každý kluk sleduje argentinské kluby, chce si první ligu zahrát. Jenže jsem odešel z domova příliš mladý. Netrénoval jsem v žádném klubu, fotbal jsem hrál jenom ve škole. Když se naskytla možnost jít do Evropy, tak jsem odešel.

To bylo v rámci programu Intercampus Interu Milán. Jak jste se ocitl v Podbrezové?

Podepsal jsem smlouvu s Interem na tři roky, jenže jsem ještě neměl italský pas. Dlouho by trvalo, než by mně ho vystavili. Nechtěli tak dlouho čekat, a protože spolupracovali s Podbrezovou, tak mě poslali na Slovensko, dokud se to nevyřeší. A nakonec jsem v Podbrezové zůstal osm let. Mrzelo mě to. Ale říkal jsem si, že život mi dá druhou šanci a třeba se tam ještě vrátím.

Do Zlína vás doprovodili rodiče. Chtěl jste jim ukázat nové působiště?

Oslavili třicet let od svatby, tak jsme jim se sourozenci zaplatili dovolenou. A protože nemluví anglicky ani slovensky, musel jsem je vzít s sebou. (úsměv) Jsou rádi, že můžou být přitom, když se domlouvá můj přestup do Zlína.

Podívejte se na kuriózní gól, který Podio vstřelil za Podbrezovou proti Myjavě: