Zlínský kapitán Pazdera odchází do Ostravy, upsal se na dva a půl roku

Třicetiletý pravý obránce se měl stát v zimě volným hráčem, a tak využil pravidel a s půlročním předstihem se upsal Ostravě. Jeho jednání však naštvalo představitele Zlína, kteří se svým kapitánem přestali počítat. Nakonec se kluby dohodly na přestupu už nyní.

„Povedlo se nám dosáhnout shody se Zlínem. Tím pádem se Lukáš stává naším hráčem a doufáme, že ještě dnes stihneme zaregistrovat jeho novou hráčskou smlouvu tak, aby byl připraven už k nedělnímu utkání proti Slavii,“ řekl sportovní ředitel Baníku Dušan Vrťo.

Zlínský odchovanec si poprvé zahraje za jiný klub. Za Zlín absolvoval 72 ligových zápasů a dal jednu branku. V minulé sezoně pomohl k triumfu v domácím poháru MOL Cupu a postupu do Evropské ligy.

„Ve Zlíně jsem na profesionální úrovni hrál dvanáct let a cítil jsem, že by nebylo od věci zkusit i něco jiného. Baník je klub s obrovskou tradicí, díky fanouškům je to v podstatě fenomén na české scéně. Nechci říct, že to bylo lehké rozhodování, ale i tohle hrálo velkou roli. Zájem Baníku byl opravdu velký a já se na to těším,“ uvedl Pazdera.