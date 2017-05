Jablonecký Mihálik: Jsme rádi, že jsme po Slavii vzali body i Plzni

„Je to skvělé, aspoň jsme zrušili všechny spekulace, že bychom víc pomohli buď jednomu nebo druhému. Jsme samozřejmě moc rádi, že jsme oba tyto týmy obrali o dva body. Na Slavii jsme přitom mohli brát všechny tři a myslím, že i druhá půle proti Plzni byla od nás výborná a je také škoda, že jsme ani tenhle zápas nedotáhli do vítězného konce,“ tvrdil dvacetiletý útočník Jablonce Ondřej Mihálik, který sice proti Plzni neskóroval, ale se sedmi góly je dál nejlepším kanonýrem sedmého týmu prvoligové tabulky.

První poločas jste s Plzní prohráli 0:2, co se změnilo v tom druhém?

Já si myslím, že ani v první půli jsme nebyli úplně horším týmem, bohužel jsme dostali dva góly. Při tom prvním trefil Ivanschitz skvěle do šibenice odražený míč po rohu, druhý gól jsme si nechali dát hloupě po centru. O přestávce jsme si řekli, že na hřišti musíme nechat všechno, že nic není ztracené, protože jsme si věřili, že i na Plzeň máme, a to se nám povedlo.

Plzeň kopala za remízového stavu v závěru zápasu roh, na který si naběhl i gólman Kozáčik. Překvapilo vás to?

Plzeň hraje o všechno, potřebovala tady vyhrát a remíza pro ni asi byla málo. Nedávno jsme tady takhle dali gól Zlínu do prázdné brány přes celé hřiště, když šel na roh jeho brankář. Škoda, že to nevyšlo i teď, mohli jsme vyhrát, ale do brejku jsme se nedostali a Kozáčik se stihl vrátit.

Jak náročný to byl zápas vzhledem k policejnímu vyšetřování vlastníka vašeho jabloneckého klubu Miroslava Pelty, který je od pátku ve vazbě?

Samozřejmě to není pozitivní, ale my jsme na to v kabině vůbec nemysleli. Jde to mimo nás, situace prostě taková je a nás to nesmí po fotbalové stránce nijak ohrozit.

Jaké je to pro vás osobně jako pro jabloneckého odchovance, když Miroslava Peltu znáte prakticky odmalička?

Znám ho samozřejmě hodně dlouho, ale opravdu nevím, co v tom je a nijak se v tom nemá cenu hrabat. Doufám, že jsme mu udělali aspoň trochu radost tou remízou s Plzní.