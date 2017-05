Je to kruté, myslí si o ztrátě vítězství liberecký stoper Kúdela

Jaké je vaše hodnocení zápasu?

První poločas byl z naší strany strašný. Jablonečtí nás přehrávali ve středu pole a mohli jít do vedení. Nakonec jsme to nějak přečkali, v kabině si pak něco řekli a po přestávce jsme začali líp. Zvedli jsme se i tím, že Radim Breite dal gól. Troufnu si říct, že pak jsme Jablonec nepouštěli do vyložených šancí a drželi jsme balon. Některé naše brejky ke konci utkání jsme měli proměnit a mohlo být rozhodnuto. Ale bohužel jsme si nechali dát vyrovnávací gól. Aby v 90. minutě někdo zakončoval ve vápně sám, to bychom neměli dopustit.

Vy sám jste se v závěru rozčílil na Ekpaie za špatné bránění...

Když chce za stavu 1:0 něco vymýšlet a pak balon ztratí, mohla z toho být šance nebo gól. Takhle ten závěr přece nemůžeme dohrávat. Máme hrát na polovině soupeře nebo míč kopnout na tribunu. Navíc šlo o derby, o to víc ztráta mrzí. Jsme naštvaní. Nevím, možná je remíza spravedlivá, ale měli jsme to dohrát jinak.

Zůstává pro vás do závěru ligy cílem předstihnout Jablonec?

Samozřejmě, já to tak rozhodně vnímám. Pocházím ze Slovácka a tam je taky rivalita se Zlínem, takže to znám. Remíza v derby mě mrzí o to víc, že liberecký klub nedávno uspořádal propagační akci, aby nalákal na fotbal víc lidí.