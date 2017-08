Smíchaly se mi myšlenky, litoval zahozené šance olomoucký Chorý

Převládá zklamání z porážky, nebo potěšení z toho, že jste se dokázali měřit statečnou hrou s Plzní?

Od začátku utkání jsme Plzeň zaskočili. V některých pasážích jsme byli i lepším týmem. Plzeň zbytečně ztrácela balony a z toho plynuly naše šance v prvním poločase. Vlastně i ve druhém jsme na ně hnedka nastoupili a měli s tím problémy. Bohužel je škoda, že jsme neproměnili to, co jsme měli. Plzeň měla nějaké náznaky, neměla extra velkou šanci, kterou by nevyužila. Pak tam přišel prodloužený balon na zadní tyč a Pilař to uklidil. Pro nás je to škoda, remízu jsme si za bojovný výkon a předvedenou hru zasloužili. Když se od toho odpíchneme, budeme to dělat i proti Brnu, tak se výsledek dostaví.

Vyčítáte si nejvíc spálenou šanci, kdy jste běžel sám na branku, ale minul ji?

To je zlomek vteřiny, smíchaly se mi myšlenky. Prvně jsem si to chtěl dát kolem Aleše Hrušky, protože byl na patách, pak ho lobnout, nakonec jsem udělal to nejhorší a střílel podél něho ještě s rotací ven z brány. Zvolil jsem nejhorší možnou variantu. Nedá se nic dělat, už je to za mnou a teď se budu koncentrovat na další zápas doma s Brnem.

Krásnou kolmici vám dal Šimon Falta. I spolupráce s druhým křídlem Tomášem Zahradníčkem vám vychází. Profitujete ze hry ostrých krajů?

Určitě, Šimon Falta i Tomáš Zahradníček jsou na krajích jednoznačně nejlepší - pohybem, nabídkou, doplňujeme se. I s Kubou Plškem, kterého teď nahradil Texl. Máme náběhy za obranu, kompaktnost mezi nimi funguje. Falta a Zahradníček jsou pro nás důležití i při standardních situacích. Jsou pro tým velmi důležití.

Ve třetím utkání jste posbíral druhou žlutou kartu. Máte jako velký hráč potíže s tím, s jakou intenzitou jít do soubojů?

Ze žluté karty mám smíšené pocity. Myslím si, že byla zbytečná, že mi ji pan rozhodčí nemusel dávat, bylo to na hraně. Kdyby mi ji dal za nějaký souboj předtím, tak to možná pochopím. Tohle snad ani faul nebyl. Byla tam spousta jiných situací, které rozhodčí posoudil ne pro nás pozitivně. Nechci ale hodnotit výkon rozhodčího.

Vy, Falta nebo Zahradníček hrajete v dobré formě. Jak dlouho plánujete vydržet v Olomouci?

To nevím, takovou otázkou jste mě zaskočil. Snad brzy nedostanu čtvrtou žlutou kartu. Vrátí se ještě Kuba Plšek, rozjeté to máme fantasticky. Za výkon z Plzně se nemusíme stydět. Jak jsem říkal: Je to odrazový můstek do budoucna a teď se už budeme soustředit jenom na Brno, to je pro nás důležité. Hrajeme doma, myslím, že fanoušci, kteří byli v Plzni, nás povzbudí a ti, kteří to viděli na internetu, si řeknou, že se půjdou podívat. Dali jsme jim dobrou pozvánku.