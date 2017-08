Olomoucký kouč Jílek: Fotbal tady konečně začíná dýchat

Vysvědčení sigmáků Miloš Buchta, brankář (2-) Podržel Sigmu při první střele Fortese, při rozehrávce nohama ale cítil nejistotu. Martin Sladký, pravý obránce (2) Za stavu 3:0 měl na noze gól, či nabídku pro Chorého před prázdnou branku, šanci zazdil střelou mimo. Uroš Radakovič, stoper (1) Sebejistý v soubojích i rozehrávce, naprosto bezchybný výkon. Václav Jemelka, stoper (1) Vzdušné souboje jsou zjevně jeho kancelář. Dobře čte hru, se stejně vysokým Konem měl pokaždé navrch. Michal Vepřek, levý obránce (2-) Dobrý výkon mohl vyšperkovat i gólem, ale vysoko přestřelil. Tomáš Zahradníček, pr. křídlo (2-) Nasazení, obětavost, chyběla snad jen asistence, gól či nebezpečná střela. David Houska, záložník (1-) Slalom v šestnáctce přes dva soupeře a střela do šibenice? Nejhezčí akce zápasu měla Houskův podpis. A příkladný i v napadání. Jiří Texl, podhrotový hráč (1) Prvním gólem Zbrojovku načal, třetím zase dorazil. Tohle že je hráč, který do letoška nenastoupil v lize? Zjevení. Lukáš Kalvach, defenzivní štít (2) Gólovou střelu mu zblokoval obránce, nakonec míč do sítě dorazil Texl. Ve druhém poločase se svezl s celkově vlažnější hrou týmu. Šimon Falta (1), levé křídlo Centry, kličky, lehké nohy. Dostane pozvánku na reprezentační sraz? Formu na to má. Tomáš Chorý, útočník (3) Tolik chtěl dát gól, snahy ale bylo až moc. Při koncertu zálohy v prvním poločase hrál druhé housle. Střídající hráč: Pavel Moulis (3) Živý projev, ale k jeho smůle přišel do zápasu, když už byl rozhodnutý. Antonio Romero a Jakub Plšek neodehráli potřebných 20 minut, aby byli hodnoceni.