Analýza: Postup olomouckých fotbalistů. Skončí už konečně jojo?

V květnu před pěti lety fotbalová Olomouc dobyla svou první klubovou trofej.

Ve finále českého poháru v Plzni díky parádní sóloakci svátečního střelce Michala Vepřeka porazila Spartu. Zdálo se, že modří po korupční aféře zase vyletí nahoru, že opět budou štikou ligy pravidelně hrající v Evropě.

Střih. Ve středu ve Znojmě měli dobrý důvod k oslavám. Levý obránce Vepřek dvakrát krásně nacentroval na góly bijci v útoku Tomáši Chorému, který zkompletoval hattrick.

Sigmáci i bez vyloučeného Manzii vyhráli 4:1 a znovu po roce se dokázali co nejrychleji vrátit do první ligy. Zaslouží si pochvalu za to, jak suverénním způsobem. Slaví čtyři kola před koncem sezony. Baník, Opava ani České Budějovice a další vlčáci brousící si zuby na postup zdaleka tak přesvědčiví nebyli.

„Je to krásné. Kluci si to naprosto zaslouží. Předváděli jsme velmi dobré výkony a po zásluze se vracíme tam, kam Sigma patří,“ vykládal do kamery ČT trenér Václav Jílek v obleku s klubovou šálou na krku. Ale prognózy o olomoucké cestě vzhůru nečekejte. Na místě je maximální obezřetnost.

Sigma sice prodejem lukrativní parcely pod hřištěm s umělou trávou uhradí závazky vůči svému bývalému šéfovi Josefu Lébrovi, a nemá tak potíže se splněním licenčních podmínek pro start v nejvyšší soutěži, ale dál si nemůže výskat.

Většinový majitel stále chybí, tým ale perspektivu má

Kotel jejích fanoušků pravidelně skanduje: Gajda ven! Kritizují dlouholetého funkcionáře, jenž má za úpadek Sigmy spoluzodpovědnost.

Olomouc od Vánoc avizovaného většinového spolumajitele – „štědrého mecenáše“ – stále nepředstavila. Jasněji by mohlo být v příštích dnech. I proto Jílek váhá s prodloužením smlouvy, byť už prvoligové.

Chce mít jistotu, že práce bude dávat smysl, že klub udrží opory a ještě je doplní, aby znovu po roce nespadl, neboť toto jojo je pro Olomouc nedůstojnou fraškou.

„Chci, aby se tady hrálo s nějakou ambicí a vizí, abychom nešli do ligy jenom s tím, že se budeme zachraňovat,“ vysvětlil Jílek MF DNES důvody váhání. Rozhodnout se má v nejbližších dnech. A nedá se čekat, že jen postupové tanečky jej zlomí.

Ale těžko dostane záruky. Pokud Sigma nedotáhne zdlouhavé jednání s investorem konečně do konce.

Pak může teprve začít její cesta vzhůru. „Bude to trošku o intuici. Nějaké informace člověk má. Každý den se podnikají kroky k tomu, aby se to tady stabilizovalo a zajistil se chod. Ještě nějaký čas je, pár dní, tak uvidíme, jestli se v tomto něco podnikne, jestli nějaké rozhodnutí padne,“ doufá Jílek.

Ví, že mančaft by mohl mít před sebou nadějnou budoucnost.

Osa týmu je zajímavá (brankář Reichl, stopeři Štěrba s Radakovičem, záložníci Houska, Plšek, Falta, Zahradníček či střelec Chorý jsou o rok zkušenější, ale velmi perspektivní). Pokud se povede je doplnit, budou v lize konkurenceschopní.

„Nemyslím, že je tohle o Jílkovi. Nechtěl bych, aby to bylo brané tak, že s mým odchodem, nebo přítomností to tady padá, nebo stojí. To určitě tak není. Mužstvo udělalo za rok pokrok, je to vidět. Jaro hrají kluci suverénně,“ chválil Jílek. „Osa týmu tady je vytvořená i s nějakými základními principy. Takže pokud by se to vhodně doplnilo, jsem přesvědčený, že tohle mužstvo už by nemělo v lize takové problémy jako v předešlých letech.“

S tím souhlasí i sportovní manažer klubu Ladislav Minář. „Co se týče herní kvality, tak zdravé jádro tady je. Co jsem poznal Olomouc, tak bojujeme trošku s psychickým problémem – zvládáním věcí pod tlakem,“ zmíní jednu z příčin předchozích pádů.

I proto chce kádr posílit. „V téhle fázi je brzy na to odpovídat. Bude to otázka i toho, jak bude zabezpečená ekonomika klubu na další sezonu. Teď nepředpokládáme, že bychom někoho uvolňovali, spíš naopak,“ přeje si. „Nevím, co by se muselo stát, abychom museli prodat hráče. Nad tím ani vůbec nepřemýšlím. Není to tak postavené. Asi z devadesáti procent máme hráče minimálně ještě rok pod smlouvou.“

Až na stopera Šindeláře a záložníka Petra, kteří chtějí novou výzvu.

„Víme, čím klub prochází. Snažíme se mužstvo posílit a klíčové hráče udržet. Se strategickými hráči, o kterých si myslíme, že by měli být tahouny, budeme jednat o prodloužení. Ale musíme to i doplnit podle možností, které budeme mít,“ má Minář stále do značné míry svázané ruce. Věří, že Jílek tým povede dál. A že se Sigma odrazí ode dna.

Už žádné jojo.