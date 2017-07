Analýza: Olomouc (ne)posiluje: přicházejí jen hosté

Ladislav Minář se poučil. Sportovní manažer fotbalové Olomouce po druhém návratu do první ligy změnil přestupovou politiku.

Nechce udělat stejné přešlapy, jako když sice přivedl borce se zajímavým PR, ale bez formy a ti pak vyhořeli: Mahmutovič, Rode, Halenár, Štěpán, Zato...

„Už po prvním postupu mi bylo jasně řečeno, že nemám na přestupy žádné peníze, přesto jsem měl pocit, že bych měl hráče přivést, aby se to zkvalitnilo. Pak mi to bylo vyčítáno. Už do toho nepůjdu, protože to, co je zadarmo, je vždy nějaký problém,“ dostal lekci. „Ať už to byli hráči, kteří něco dokázali. Jeden se hádá s trenérem, druhý je po zranění, třetí je takový. Touto cestou už nepůjdeme.“

Roman Polom, stoper 3 branky vstřelil pětadvacetiletý obránce ve 48 zápasech první ligy.

5. klubem je pro něj Sigma. Patří Boleslavi, působil i ve Spartě, Hradci a Dukle. Roman Polom v dresu Dukly

Jakou cestou olomoucký nováček tedy půjde, aby na jejím konci nežuchl do druholigové rokle už potřetí v řadě? Vůči práci Mináře v Sigmě lze mít dost výhrad, ale zrovna tak je potřeba zmínit, že má setsakramentsky složité podmínky. Olomouc bez avizovaného nového majitele není v dobré ekonomické kondici, kulantně napsáno.

Zdeněk Linhart, útočník 3 góly ve 43 zápasech první ligy vstřelil 23letý mládežnický reprezentant.

6. klubem je pro něj Sigma. Odchovanec Českých Budějovic patří Slavii Praha.

Zdeněk Linhart v dresu Táborska Zdeněk Linhart.

Místopředseda klubu Petr Konečný fanoušky uklidňuje, že účast v první lize není ohrožena. Tedy pokud vyjde plán radních, podle něhož by město mělo převzít Andrův stadion a platit jeho provoz. „S touto pomocí můžeme hrát první ligu, asi se nám ale nepodaří chytit ten drajv, který si slibujeme od příchodu nového většinového vlastníka. Na posily prostě v tuto chvíli nejsou peníze,“ řekl nedávno MF DNES.

Michal Obročník, záložník 1 branku dal v české první lize, ve které odehrál 37 zápasů za Liberec.

4. klubem je pro něj Sigma. Na Slovensku odehrál 62 zápasů v první lize. Michal Obročník na tréninku fotbalistů Olomouce. Liberecký fotbalista Michal Obročník letí vzduchem během duelu s Bröndby Kodaň.

Takže co vlastně Minář se svázanýma rukama může?

„Dokud není ekonomická stránka vyřešená, tak Olomouc není připravena nakupovat hráče,“ povídá. „Variantou jsou hostování.“

A hosty už oznámil tři – žádné vyhaslé hvězdy, ale někdejší mládežnické reprezentanty s chutí prorazit. Ovšem ani v případě defenzivního záložníka z Liberce Michala Obročníka (26 let), stopera Romana Poloma (25) z Mladé Boleslavi a útočníka Zdeňka Linharta (23) ze Slavie nejde mluvit o posilách, ale spíše doplnění, zdvojení postů.

Což ovšem neznamená, že se posilami s pevným místem v sestavě nestanou. Potenciál na to mají.

„Všechno jsou to hráči, které jsme chtěli. Očekáváme od nich určitou kvalitu, mají potenciál. Nemyslím si, že by to hned byli lídři týmu a patřili k těm nejlepším, ale jsou to hráči, kteří jsou schopni zvýšit konkurenci a rozšířit skupinu hráčů, která je konkurenceschopná pro první ligu. Z tohoto pohledu jsme je brali,“ řekl trenér Václav Jílek pro web Sigmy. „Chtěli jsme jednoho stopera, levonohého, toho máme. Chtěli jsme defenzivního záložníka spíš s předností síly a agresivity, což nám chybělo, a dopředu náhradu za Yunise, který odchází na hostování (do Znojma), tak abychom měli i rychlostního hráče.“

Plusem pro Olomouc je, že nebere zajíce v pytli, ale hráče, které dobře zná. A plusem také je, že všechna hostování obsahují opci na případný přestup, nejde tak jen o rozehrání nevyužitých hráčů jiným klubům. Když s nimi Sigma bude spokojená, může je vykoupit. Stejně jako to udělala se Srbem Radakovičem z Boloni. Pokud ovšem do té doby získá potřebného majitele.

Polom si nevedl před zraněním v Hradci Králové špatně, umí dirigovat obranu.

„Tohle je jedna věc, která je na něm obrovsky cenná. Skutečně schopnost lídra má, a byť s tímto prostředím nemá zkušenost, tak je schopen to na sebe vzít. Na hřišti organizuje, což je pro spoluhráče vždycky velká pomoc. S tím jsme ho sem i brali. Chtěli jsme hráče, který by byl schopen hlavně defenzivu zase řídit,“ pochvaloval si Jílek. „Máme Aleše Škerleho, ale víme, že má půl roku do konce smlouvy a potřebujeme hráče, který by ho do budoucna případně mohl nahradit.“

Linharta chtěla Sigma už před dvěma lety, ale z Českých Budějovic upřednostnil Slavii, ve které se však neprosadil, neodehrál za ni ani zápas a chodí po hostování. Jílek jeho i Poloma zná z mládežnických reprezentací. „To je právě největší výhoda, protože jsme je přiváděli na základě zkušenosti,“ těší ho. „Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že ti hráči nebyli pevně herně ukotvení v týmech, spíš chodili po hostování. Protože je znám a potenciál v určitých etapách své fotbalové kariéry prokázali a jsou to charakteroví kluci, kteří na sobě chtějí pracovat, tak jsme se pro ně rozhodli s tím, že je na tu úroveň zpátky dostaneme a že nám pomůžou. Věřím, že tomu tak bude.“

Zajímavě se v přípravě jeví testovaný 20letý venezuelský ofenzivní záložník Antonio Madreulis Romero Urquiola, jenž zaujme hlavně rychlostí. Naposledy se v přípravě proti Trnavě připomněl i gólem. Limitující je u něj ovšem zdlouhavá adaptace. „Antony dal gól, odvedl dost práce směrem do ofenzivy, je vidět, že si s míčem rozumí, je dostatečně rychlý. I v kombinaci ukázal, že má přednosti. Předpoklady má velmi dobré. Obrovský problém je komunikační, mluví jenom španělsky, nevládne angličtinou, v tom je to hodně složité,“ přiznal Jílek. „Vůbec bych se k němu neupínal jako k posile, spíš řešíme možnost, že bychom si ho tady půl roku podrželi, za nějakých podmínek. Trénoval by s námi, viděli bychom, jak se bude vyvíjet komunikačně, takticky, je to zajímavý hráč.“

Olomouc by ovšem potřebovala spíše personu, vůdčí odolný typ, od které by se mohli její odchovanci učit. Jenže námluvy s veteránem Zavadilem nevyšly, o sigmáckou legendu Ordoše vracejícího se z Kypru už (přesto) neměl Jílek zájem.

V klubu navíc neprodloužili smlouvy odchovanci Martin Šindelář (Ostrava) s Jakubem Petrem (Slovácko), oba patřili do základní sestavy. Před startem atraktivního ročníku nejvyšší soutěže, v němž Sparta se Slavií rozehrály na přestupovém trhu hvězdné války, nejde zatím mluvit o tom, že by nováček posílil.

Důležité pro něj je hlavně udržet stávající opory. Zejména obrovitého útočníka Tomáše Chorého, jenž se jako žolík blýskl na malém Euru v Polsku asistencí a gólem.

Spekuluje se o zájmu Slavie, její trenér Jaroslav Šilhavý by si přál ke Škodovi na hrot podobný typ, alternativu. Jenže Sigma svého stěžejního hráče udržet nutně potřebuje a zřejmě jej minimálně pro podzimní část i udrží.

Pak by na trase Olomouc – Praha nemusel cestovat jen Linhart.