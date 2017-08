ANALÝZA: Fotbalisté Olomouce jsou semknutí. Na první ligu už mají

Domnívám se tak přesto, že tým zůstal prakticky totožný, jako když sestupoval naposledy. Navíc ještě bez nechtěného ofenzivního myslitele Michala Ordoše, jednoho z mála zkušených borců. Trenér Václav Jílek však o něj nestál. A jistě ví proč.

Jasný lídr je pryč. Ač by se přirozený vůdce, odolný typ válečníka hodil, sigmáci musí spoléhat na TÝM.

A navenek působí parta především odchovanců opravdu semknutě. Jistě, morální vlastnosti se projeví, až poteče do kopaček, ale základ je v Olomouci zdravý.

„Parta je, tmelíme to,“ přikývne hlavní útočná síla mančaftu Tomáš Chorý. „Máme i starší hráče, ale zejména jsme mladí. To nám jen pomůže, myslím, že to bude šlapat. Všichni tomu věříme. Kdyby ne, tak se na to můžeme vykašlat.“

Kdyby ne, tak spíš žádaný talentovaný hroťák neprodlouží s klubem smlouvu. Stejně jako klíčový záložník Jakub Plšek a stoper Uroš Radakovič. Hlavním tmelícím prvkem je však cílevědomý a pokorný kouč Jílek. Nejde o to, že moderní tréninky hráče baví, to je jen plus pro ně, ale na každém jeho gestu je vidět, jak se svým TÝMEM žije. A hlavně je konečně vidět, že mu dává herní tvář – chtělo to čas, ale sedá si to.

Po postupu váhal s prodloužením smlouvy. Chtěl záruky, že klub, jehož stále trápí ekonomické potíže a hledá nového většinového majitele, má ambice a nastaví podmínky pro to, aby jojo efekt mohl skončit. Pak prodloužil. Až po něm prodloužily i zmíněné opory.

Jílek na rozdíl od Pivarníka, který byl v Olomouci vyhozen ze čtvrtého místa, přežil i sestup. Pořád ještě na začátku trenérské kariéry prahne po tom, přesvědčit o svých kvalitách. A jako olomoucký srdcař má předpoklady k tomu, aby místní fotbal pozvedl. Byť v tomto směru je jednoznačně nejdůležitější, aby se nový kupec Sigmy našel, v kancelářích vedení vyvětral a vrátil černou hvězdu zpátky na cestu směr evropské poháry.

Jílek se nebojí riskovat. Předvedl to i v ostrém startu v silné Mladé Boleslavi. O překvapivou výhru (2:1) ve vedru a křečích nad účastníkem předkola Evropské ligy se postaral dvěma trefami levý křídelník Šimon Falta, přihrávali mu Radakovič a Plšek. „Nebyla překvapivá, my víme, jakou máme kvalitu,“ opáčil do kamery ČT naoko vážně ostřílený kapitán Michal Vepřek.

Do základní sestavy postavil Jílek i dva ligové debutanty – stopera Jemelku (22 let) a defenzivní štít Kalvacha (22). Do jedenáctky dal hned osm odchovanců – klobouk dolů!

Tohle ostatně Olomouc vždy zdobilo. A v ekonomické tísni musí na svou akademii spoléhat tuplem.

Proč by to však tentokrát mělo stačit na záchranu? Sigmáci, byť stále mladí (v průměru nemají ani 25 let), jsou už vyzrálejší. Osa týmu je zajímavá – v bráně veterán Buchta, v obraně Srb Radakovič, v záloze ostré kraje Falta, Zahradníček, motor Houska, produktivní Plšek a na špici bijec Chorý. Slabinou kromě absence lídra je fakt, že ne všechny posty má Jílek dobře zdvojené.

Nicméně hned na startu jeho koně ukázali, že jsou rychlí, a když budou efektivní jako v Mladé Boleslavi, potrápí i další favority.

Cesta do horní části tabulky to bude ještě dlouhá a koncepčně může započít až s novým majitelem, ale poučení modří i s ohledem na vyrovnanost konkurentů mají na to, aby se dalšímu ostudnému pádu obloukem vyhnuli.

Pokud zůstanou jednotní.