Hráli jsme jen druhé housle, láteřil brněnský trenér Habanec

Klokani v parném odpoledni dominovali, Zbrojovka naopak ukázala nejhorší výkon v Habancově éře a po tristním vystoupení zaznamenala první ligový krach v sezoně. „Připravovali jsme se na soupeře, na osobní souboje, na důraz. Ať to je minimálně 50 na 50 a potom může přijít fotbalovost. To se ale nestalo,“ láteřil kouč hostů.

Zbrojovka v úvodu přežila několik možností Bohemky, brněnskou tutovku naopak nevyužil Jakub Řezníček, kterému vystihl kličku domácí gólman Budinský. Po 25 minutách sudí Zelinka svolil k občerstvení. A potom přišla zkáza.

Bohorovné hosty gólově ztrestal Martin Hašek, za chvíli ho přesnou dorážkou napodobil Michal Šmíd. „Hráli jsme pohodlný fotbal,“ zlobil se Habanec.

Utkání v Ďolíčku definitivně rozhodl pár vteřin před koncem půle nevšední trefou domácí bek Milan Havel. Brněnský gólman Dušan Melichárek vyběhl daleko za vápno, míč ve skluzu odkopl jen k Havlovi, který téměř od půlicí čáry trefil prázdnou bránu.

„Snad celý stadion řval, ať to tam vrátím. Já měl jedinou myšlenku, zkusit to, a zapadlo to tam,“ křenil se šťastný střelec. „Byla to fatální chyba, po které bylo po zápase,“ dodal trenér Zbrojovky. Místo brněnského vzepětí ve druhé půli se mač jen dohrával.

Zmar hostů dokonal v 82. minutě nešikovným vyloučením Mihailo Jovanovič, jenž zastavil unikajícího Jana Holendu. Klokani tak po výhře přeskočili Zbrojovku v tabulce.

Brňané okupují 11. příčku, dojem z nevydařeného víkendu mohou napravit v sobotu doma, kdy hostí Hradec Králové. „Hlavně těch prvních 45 minut je na velké zamyšlení,“ upozornil Habanec.