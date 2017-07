Kalamita mezi obránci. Co zápas, to podivné zranění, láteří Stramaccioni

Naštvaně bušil do svých stehen, držel se za hlavu, obličej schovával v dlaních. Turecký stoper Semih Kaya byl nešťastný, když ho v průběhu první půle odnášeli na nosítkách.

„Je mu šestadvacet, v životě nebyl zraněný a v prvním zápase za Spartu doma si zlomí malíček na noze,“ kroutil hlavou Stramaccioni.

Sparta v úvodu sezony prožívá těžké chvíle. Nedaří se jí herně ani výsledkově. A ještě ji odpadávají hráči. Nejhorší situace je v obraně, což je zvlášť palčivý problém. Když v těžkých zápasech nefunguje defenzíva, nemůže fungovat nic.

Co s tím? Stramaccioni hledá ideální složení, jenže má omezený výběr. Nemůže hledět na formu, momentální rozpoložení, fyzickou kondici. Na hřiště musí poslat ty, kteří jsou zdraví. A velký výběr nemá, i když má Sparta suverénně nejširší kádr v lize.

V neděli proti Bohemians nechal kouč mezi náhradníky Štetinu, mohl za to jeho nevýrazný výkon v úvodním utkání 3. předkola Evropské ligy v Bělehradě. A do středu obrany stáhl záložníka Marečka. Posila z Dukly však na lavičce nezůstala dlouho, do hry šla už v první půli. Za zraněného Kayu.

Se stoperskou dvojicí Mareček - Štetina zřejmě Sparta vyrukuje i ve čtvrtek do odvety proti Crvene zvezde Bělehrad. Oba ve středu obrany už nastupovali nejčastěji i v přípravě.

Sparťanská obrana V jakém složení by zadní řada mohla nastoupit proti CZ Bělehrad Karavajev, Mareček, Štetina, Čivič Karavajev, Mareček, Štetina, Frýdek Karavajev, Piško, Štetina, Frýdek (Čivič)



Jako by Stramaccioni tušil, že mužstvo potká kalamita a Marečka si už chystal. V té době ještě v týmu nebyl Kaya, který naskočil až do generálky proti Arnhemu.

Jaké má italský kouč další varianty? Takřka žádné, snad jen, kdyby se někdo z marodů uzdravil.

David Hovorka, v předminulém ročníku jeden z nejlépe hodnocených stoperů v lize, po vážném zranění kolene ještě není k dispozici. Svalové potíže už několik měsíců souží Costu. A další adept do středu obrany Michal Kadlec vypadl v závěru přípravy.

Levý obránce Vatajelu se zranil v Bělehradě a pravého beka Zahustela, jehož Stramaccioni zkoušel i na stoperu, trápí bolesti zad. K dispozici tak není šest obránců, což je velké číslo.

Fit jsou jen Karavajev, Štetina, Čivič a mladý odchovanec Piško. I proto kouč musel dozadu stáhnout Marečka. Pokud se do čtvrtka někdo z marodů neuzdraví, jiného adepta nemá.

Marodka Kdo z obránců nebyl pro 1. kolo k dispozici Costa, Hovorka, Michal Kadlec, Vatajelu, Zahustel. Nově se zranila Kaya.

„Co zápas, to nové, podivné zranění. Přibývají další a další. Neberte to jako výmluvu, ale chybí nám znovu osm devět hráčů,“ zdůraznil Stramaccioni.

Šural, Néstor, Vácha a Vukadinovič, to jsou další marodi. Zvlášť citelná je absence útočníka Šurala. Lékařský tým se snaží, aby mohl do čtvrteční pohárové odvety zasáhnout. Trable v defenzivní řadě tím však nevyřeší.