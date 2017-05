Nezbláznil ses, slyšel nový kouč Hradce. I s dorostencem vyhrál

Razantní řez sestavou novému trenérovi, který na počátku týdne vystřídal dvojici Frimmel, Pilný vyšla. Hradec porazil Slovácko 2:1 a i přes pro něj nepříznivý výsledek ve ze Zlína, kde vyhrála Jihlava, udržel naději na záchranu.

Jaká byla reakce poté, co jste Jirsáka, Chlebouna, Krátkého, Hůlku a další na zápas vůbec nenominoval?

Asi mě teď nemilují, ale když se nedaří, tak se něco musí udělat a někdo to musí odnést. Pamatuji se, že mě takhle kdysi ze sestavy Hradce vyřadil trenér Pálka a pak se vyhrál pohár. Trenér někdy taková rozhodnutí musí udělat. Tohle vzniklo po debatě celého realizačního týmu, příště třeba bude tíha zápasu ležet na jiných.

A co jste si vyslechl kvůli zařazení dorostence Čecha do středu obrany, který při své premiéře zahrál výborně?

Odezvy byly nejvíc v tom smyslu, jestli jsem se nezbláznil.

Co na to vedení klubu?

Podobné, i když tady byla spíše obava z toho, abychom toho kluka nezničili. Zvládl to, ale pro mě nebyl jeho výkon překvapující, znám ho z dorostu, kde jsem ho vedl, zasloužil si šanci.

Sestava byla dost odlišná od té, která hrála v minulých zápasech, jen v obraně nastoupili tři noví hráči, navíc se ve druhém poločase zranil Nosek a šel tam Bederka, který toho v lize odehrál hodně málo. Jak se vám skládala?

To pro mě tak těžké nebylo, měl jsem jasno po dvou trénincích. Spíš pro mě bylo daleko těžší rozhodnout o sedmi lidech, kteří se vůbec nevejdou do nominace.

Jak byste zhodnotil výkon vašeho týmu?

Po tom hektickém týdnu to skončilo tak, jak jsme si představovali, i když v našem výkonu byly obrovské herní rezervy. Ale hráči výborně bojovali, důsledně dodržovali, co jsme si řekli, to splnili do puntíku.

Trenér Slovácka Stanislav Levý mluvil o tom, že ho překvapilo, jak jste hráli defenzivně, že jste vůbec nechtěli hrát dopředu. Taktika?

My jsme ale vůbec takhle defenzivně hrát nechtěli, ale Slovácko je tak kombinačně silné, že nás jasně přehrálo. Po fotbalové stránce byli lepší, ale jak trefně kolega Levý poznamenal, nemělo to vyvrcholení.

Netlumí vaši euforii výsledek ze Zlína, kde Jihlava vyhrála?

Netlumí, protože v ní nejsem. Pro mě je ten výsledek obrovským zklamáním, ale jedeme dál.