Kdyby chtěli, udrželi mě, tvrdí Nivaldo po odchodu z Teplic

Na svém facebookovém profilu se rozloučil s fanoušky sklářů a reagoval i na tiskovou zprávu o svém sobotním teplickém konci. „Normální fotbalový management hráči poděkuje, teplický management mě viní ze špatných věcí,“ napsal Nivaldo Alves Freitas Santos.

Vedení pátého klubu uplynulé sezony mu vyčítá, že nastoupil pozdě do přípravy, navíc bez komplexní lékařské omluvenky, a že v sobotu nad ránem odcestoval z Česka bez rozloučení s kýmkoli z týmu.

Hlavní spor je ohledně návrhu na prodloužení smlouvy. Starý kontrakt mu platil do 30. června, tedy do páteční půlnoci. Od té doby je volným hráčem. Podle ředitele Petra Hynka klub nabízel Nivaldovi a jeho agentovi téměř maximum, co hráčům dává, ale druhá strana prý nejednala konstruktivně.

Nivaldo to vidí jinak. „Řekli mi: Ber to, nebo běž. Nechtěli vyjednávat. Kdyby mě trenér a vedení chtěli skutečně udržet, mohli to udělat. Osobně jsem jim řekl, že nabídku neakceptuji, a potom jsem odjel. Všichni spoluhráči dlouho věděli, že nebudu pokračovat, protože jsem nedostal realistickou nabídku. Jsem si jistý, že tepličtí fanoušci, spoluhráči a zaměstnanci velmi dobře vědí, kdo je Nivaldo.“

Ve své facebookové obhajobě ofenzivní záložník poděkoval teplickým fanouškům za roky, které označil za fantastické. „Cítil jsem, že jsme rodina,“ vyznal se. „Vždy si budu pamatovat velké výhry nad Spartou 3:1 a Plzní 1:0, pokaždé jsem dal gól na plném teplickém stadionu pod trenérem Ščasným. Bohužel od té doby se stalo hodně špatných věcí. Zemřel prezident (František Hrdlička), pan Ščasný odešel a změnilo se vedení.“

Pod komentáři, které kritizovaly jeho chování i výkonnost, se Nivalda zastala jeho manželka. „Absolutně to není pravda, není fér říkat takové věci o hráči. Speciálně o hráči, který toho tolik dal týmu,“ bránila ho Tania Filipa Santos.

Sám Nivaldo zakončil své rozlučkové psaní smířlivě: „FK Teplice vždy budou mít speciální místo v mém srdci.“