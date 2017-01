Dán v české fotbalové lize? Jensena doporučil mistr Evropy

„Je to pro mě velká motivace. Od svého agenta jsem měl o Zlínu dobré reference,“ podotkl Jensen, kterého na Moravu dohodil Anton Ondruš, legendární kapitán československých mistrů Evropy z Bělehradu 1976.

„Dostali jsme od něho dobré doporučení, řekli jsme si, že to zkusíme,“ pravil manažer Zlína Zdeněk Grygera, který ho ve čtvrtek přivezl z Prahy. „Povahově se jeví velmi pozitivně. Vyptával se hodně na Zlín. Předběžně jsme se dohodli na podmínkách.“

Zatímco v předešlých sezonách se ve Zlíně s testovanými hráči netrhly dveře, Dánova zkouška je svým způsobem výjimečná. Fastav je momentálně v pozici, kdy si vybírá prověřené hráče na konkrétní místo.

„Tip je z důvěryhodného zdroje. Uvidíme, jak se bude prezentovat. Měl by to být rychlostní hráč do ofenzivy,“ říká kouč Zlína Bohumil Páník.

Podobně sám sebe charakterizuje i Dán: „Jsem útočník, desítka nebo křídelník. Doufám, že dám ve Zlíně hodně branek,“ přeje si 24letý Jensen, který hrál naposledy třetí dánskou ligu za Fredensborg.

Kolik dostane času přesvědčit o svých kvalitách, nechtěl Páník předjímat. „Bude záležet jen na něm. Ideální by bylo, kdyby byl výborný a zůstal,“ prohodil trenér Zlína. První šanci ukázat se dostane v úterním domácím utkání se slovenským Trenčínem.

Zvykat si musí nejen na nové prostředí, ale i na mrazivé počasí posledních dnů. „V Dánsku bývá také zima, ale na takovou nejsem zvyklý,“ otřepal se dánský fotbalista; s úsměvem pak prozradil i svoje záliby: „Mám rád filmy a dívky.“