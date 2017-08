Trenér Vieira i hvězdný kádr s Villou a Pirlem. Konatého chtějí do MLS

S informací jako první přišel deník Sport. „Mohu potvrdit, že jsme nabídku z tohoto klubu obdrželi,“ uvedl hráčův manažer.



New York City je teprve dva roky starý klub, který má stejného majitele jako partnerský Manchester City z Anglie. Trénuje ho Patrick Vieira, bývalá hvězda Premier League, a na soupisce má Davida Villu či Andreu Pirla. Do minulé sezony za klub nastupoval i Frank Lampard.

Loni obsadil New York City druhé místo ve Východní konferenci, v play-off vypadl ve čtvrtfinále.

Tiémoko Konaté by do New Yorku mohl odejít na roční hostování s opcí.

Hráčem Sparty byl Konaté od roku 2012, ale loni v létě tam upadl v nemilost. Chtěl si vytrucovat odchod do Steauy Bukurešť, jejíž kontroverzní majitel Gigi Becalli o něj veřejně projevil zájem.

Před ligovým zápasem s Bohemians začal sparťanský záložník stávkovat a nechodil na tréninky. K přestupu ale nedošlo, protože se kluby nedohodly na odstupném. Proto Konaté na Letné zůstal a musel do juniorky.

„Opustil mužstvo, když jsme ho nejvíc potřebovali. Těžko by hledal k hráčům cestu zpátky. Jeho návrat si vůbec nedovedu představit,“ vysvětlil tehdejší trenér Zdeněk Ščasný.

„Chci se omluvit jak vám, mým fanouškům, tak i spoluhráčům. Doufám, že mě brzy budete mít zase ve svém srdci. Díky,“ omlouval se Konaté.

Hráči ho nakonec do kabiny přijali. Trenéři Tomáš Požár a David Holoubek mu dali v zimě šanci, Konaté byl znovu členem základní sestavy, ale část fanoušků mu nikdy neodpustila. Bučeli na něj, pískali a v kotli při zápasech roztahovali transparent „Konaté ven“.

Když se pak nechal Konaté v prvním soutěžním utkání jarní sezony v Rostově v Evropské lize hloupě vyloučit, zavařil si ještě víc.

Přesto na jaře nakonec zasáhl do jedenácti ligových zápasů, po sezoně se s ním ale Sparta rozloučila. Do letní přípravy s týmem vedeným novým koučem Andreou Stramaccionim nezasáhli ani další hráči: Ondřej Mazuch, Aleš Čermák, Daniel Holzer, Matěj Hybš a Mario Holek.

Mazuch už našel angažmá v anglickém druholigovém Hullu, Čermák odešel do Plzně, Holzer hostuje ve Zlíně. Hybš a Holek dál zůstávají hráči Sparty.