Kdo se vyrovná suverénnímu Bayernu? Bundesliga startuje i s šesti Čechy

Ligová sezona v Německu odstartuje už popáté za sebou v Mnichově. Bundesligový start totiž tradičně obstarává úřadující šampion, kterým je v posledních pěti letech tamější hegemon Bayern Mnichov.

Loni otevřel novou sezonu šestigólovým výpraskem Brém, předloni nasázel pět branek Hamburku. To nejsou pozitivní vyhlídky pro Leverkusen, který se v Allianz Areně představí v pátek večer od 20:15.

Boj o titul Stejná písnička. Bayern, Lipsko, nebo Dortmund

Jenže pozor: v posledních třech případech, kdy Bayern začínal ligu s Leverkusenem, se mistrem nestal. Takže když ne mnichovský kolos, kdo tedy?



Co třeba Lipsko, v Německu nenáviděné, protože vzniklo teprve před osmi lety a protože do něj pumpuje miliardy Red Bull.

Jistě, jde o odvážné tvrzení, jenže Lipsko v nováčkovské sezóně oslnilo. Nejen tím, že nakonec překvapivě skončilo druhé za Bayernem. Ale zejména pohledným, nebojácným a ofenzivním fotbalem.

Trenér Ralph Hasenhüttl ukázal světu talentované borce, které navíc klub dokázal udržet. Zůstává autor jednadvaceti gólů Timo Werner, o rok staršího Nabyho Keitu chtěl Liverpool, ale necelých 70 milionů liber přišlo majitelům RB Lipska málo. A neodejde ani Emil Forsberg, který z celé bundesligy minulý rok připravil nejvíc gólů - devatenáct.

Klíčové bude, jak se Lipsko vypořádá s premiérou v Lize mistrů. Rozložit síly mezi tři soutěže není snadný úkol a například Dortmund, další aspirant na nejvyšší pozice, má s nejprestižnější klubovou soutěží světa větší zkušenosti.

Jak to dopadlo loni Tabulka bundesligy 2016/17 Bayern Mnichov 89:22 82 RB Lipsko 66:39 67 Dortmund 72:40 64 Hoffenheim 64:37 62 Köln 51:42 49 Hertha Berlín 43:47 49

Borussia v klidu a především systematicky nahradila trenéra Thomase Tuchela. Holohlavý nizozemský kouč Peter Bosz, který v Ajaxu proslul odvážnou sázkou na mladé - vždyť do finále Evropské ligy poslal fotbalisty s věkovým průměrem 20 let a 316 dní -, ideálně zapadá do filozofie, kterou Dortmund praktikuje: smrtící protiútoky, takzvaný „gegenpress“, tedy snaha o okamžité znovuzískání míče po ztrátě, a rychlá kombinace.

„Guardiola měl pravidlo, že jeho hráči nesmí držet míč déle než tři vteřiny. My nejsme Barcelona, takže jsem zavedl pravidlo dvou vteřin,“ perlil velký obdivovatel Johana Cruijffa Bosz ještě v Ajaxu. Dortmund optimálně zvládl transfery: udržel kanonýra Pierre-Emericka Aubameyanga, přivedl talentované mladíky Mahmouda Dahouda s Maximilianem Philippem a zbavil se nepotřebných Gintera, Bendera či Ramose.

Jedinou kaňkou na letním obchodování je tak trucování mladíčka Ousmana Dembelého, jenž si absencí na tréninku chce vyvzdorovat stomilionový přesun do Barcelony. Zatím však zůstává v Německu.

Ale zpět k Bayernu: titul je pro něj povinností. Tým chce však pod vedením Carla Ancelottiho konečně prorazit i na evropské scéně - loni vypadl v Lize mistrů ve čtvrtfinále, tři roky před tím v semifinále.



Chybět mu bude dlouholetý kapitán Philipp Lahm, muž, kterému se povedlo ukončit kariéru bez jediné červené karty, a do fotbalového důchodu se odebral i mistr dalekonosných pasů Xabi Alonso.

Mnichovským fotbalistům se navíc vůbec nepovedla příprava, dostali čtyři góly od AC Milán, pak prohráli třikrát v řadě a nedali ani gól. Přesto v úvodním soutěžním utkání sezony zdolali Dortmund na penalty a získali německý Superpohár.

Odrazí se tak k šestému titulu v řadě?

Češi v Německu Přibyl Pavlenka, hvězdou je Darida

Německé prvoligové prostředí okusí šest českých fotbalistů, tedy o jednoho víc než minulý rok. Do nejpočetnější legie ve Werderu Brémy přibyl ke zkušenému náhradníkovi Jaroslavu Drobnému další gólman - Jiří Pavlenka, kterému do bundesligy pomohla mistrovská sezona ve Slavii.

Brankář Jiří Pavlenka (uprostřed) při podpisu smlouvy s Werderem Brémy.

U čtyřnásobných německých šampionů má být jasnou jedničkou a při organizaci obrany může občas využít i češtinu - to když při pokynech pro reprezentačního spoluhráče Theodora Gebre Selassieho náhodou selže němčina.

Zkušený třicetiletý bek je ve Werderu stálicí od roku 2012, kdy na sever Německa dorazil z Liberce. Nastupuje pravidelně v základní sestavě, což by se nemělo měnit - z klubu slyší chválu a před začátkem šesté sezony v zelených barvách podepsal novou smlouvu.

Záložník Vladimír Darida v dresu Herthy Berlín.

Největší českou bundesligovou hvězdou je Vladimír Darida, motor záložní řady Herthy Berlín. „Vladi je pro nás velmi důležitým hráčem a je skvělé, že bude hrát klíčovou roli v naší záloze i v nadcházejících letech,“ prohlásil o sedmadvacetiletém středopolaři generální manažer modrobílých Michael Preetz při prodlužování kontraktu do roku 2021.

Na německou nejvyšší soutěž se skvěle adaptoval Pavel Kadeřábek. Po dvou letech patří mezi jistoty v jedenáctce Hoffenheimu. I sparťanského odchovance ocenil klub za spolehlivé výkony prodloužením původního kontraktu o čtyři roky.

Otazník - jako už několik posledních let - visí nad Janem Morávkem. Když jako dvacetiletý přestupoval z Bohemians do Schalke, mnozí v něm viděli nástupce Tomáše Rosického. S ním má však zatím společné jen chatrné zdraví, které ho v minulých čtyřech sezónách pustilo do pouhých čtyřiceti utkání... Přesto mu Augsburg dál věří: když může, středního záložníka z Česka nasazuje a chce ho nasazovat ještě další tři roky.



Na co se zaměřit Trenérský žák, který školí ostatní

Ty nejlepší myšlenky ho napadají po ránu ve vaně. „Vezmu si notýsek a zapisuju si je,“ tvrdí Julian Nagelsmann, německé trenérské zjevení.

Jako nejmladší kouč historie dostal v pouhých 28 letech důvěru od Hoffenheimu, kde dřív trénoval mládež. V první neúplné sezoně v bundeslize splnil cíl a klub zachránil. A když pak mohl pracovat na nejvyšší úrovni celý rok, bylo z toho čtvrté místo.

„Ty dvě sezony byly jako černá a bílá. Naprosto neskutečné, co se za rok s týmem stalo,“ řekl Pavel Kadeřábek během posledního reprezentačního srazu.

Loni je dotáhl nečekaně na čtvrté místo tabulky, může mladý trenér Julian Nagelsmann fotbalisty Hoffenheimu posunout výš?

Český bek z Hoffenheimu tvrdí, že úspěch německého klubu jde z devadesáti procent právě za mladým trenérem. „Na každý zápas nás dokonale připraví, přesně víme, kam si nabíhat, jak hrát. Strašně těžko se to brání,“ vyprávěl Kadeřábek.

Nagelsmann je revolučním trenérem. Nejen svým mládím, ale především kvůli netradičním metodám. „Nic podobného jsem nezažil. Tréninky s ním jsou opravdu zajímavě a velmi náročné na přemýšlení,“ popisuje Kevin Kurányi, jenž má za sebou bohatou kariéru i přes padesát zápasů za německou reprezentaci.

Každý trénink Hoffenheimu například snímají čtyři kamery a u hřiště je velkoplošná obrazovka. Když se trenérovi něco nelíbí, zastaví hráče a situaci vrátí na videu. „Mám v ruce iPad, na kterém mohu kontrolovat a ovládat všechny kamery. Když akci zastavím, pak pomocí něj hráčům vysvětlím, co potřebuji,“ objasnil Nagelsmann.

I díky svým inovativním metodám dotáhl loni Hoffenheim až do play-off Ligy mistrů. V něm sice v úterý Hoffenheim prohrál doma s Liverpoolem, nicméně alespoň Evropskou ligu si skromný klub z třítisícové obce určitě zahraje.

A co v lize, může se posunout ještě výš?

Videorozhodčí Ne přehmatům, Německo připravilo revoluci

Šéf české Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda mluvil o Německu obdivně na konci července: „Z mého pohledu jde o NASA projekt,“ smekl.

Před čím přesně?

Před precizností, s jakou německý ligový fotbal dotáhl do konce projekt videorozhodčího. Bundesliga bude jako první v Evropě využívat videotechniku v každém ligovém utkání sezony.

Slibuje si od toho výraznou pomoc pro rozhodčí na hřišti a sezonu bez přehmatů.

Německá rozhodčí Bibiana Steinhausová bude v příští sezoně rozhodovat zápasy bundesligy.

Jde o druhou fázi testování, v němž si chce FIFA ověřit přínos systému v ostrých soutěžních zápasech. Kromě Německa už videorozhodčí funguje v zámoří v zápasech americké Major League Soccer.

Technika má při fotbalových utkáních pomáhat při situacích, které mohou měnit vývoj utkání. Tedy při gólech, pokutových kopech, červených kartách či chybách při identifikaci hráče.

Využívat ho bude i první bundesligová ženská rozhodčí Bibiana Steinhausová. „Byl to vždycky můj sen,“ přiznala osmatřicetiletá sudí, v civilu policistka. Pro německá média jde o milník, který přirovnávají k nástupu Angely Merkelové do Úřadu spolkové kancléřky.