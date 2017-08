Nepustíte mě? Netrénuju. Dortmundský talent zlobí, chce do Barcelony

Dalších 5 fotografií v galerii Ousmane Dembélé z Dortmundu v akci během utkání Ligy mistrů na hřišti Benfiky Lisabon. | foto: AP

dnes 14:16

Bývalý agent o něm prohlásil, že důležitá rozhodnutí za něj dělá maminka. Co asi doporučila Ousmanu Dembelemu tentokrát? Ať už jedná na její popud, nebo se rozhoduje sám, pouští se francouzský útočník fotbalového Dortmundu na tenký led. Poté, co klub odmítl nabídku na jeho přestup do Barcelony, začal trucovat.

Už na týmové focení nedorazil zrovna v nejlepší náladě, v novinách se objevily jeho fotky se zasmušilým výrazem. A o pár hodin později se dvacetiletý útočník rozhodl dát svou nespokojenost najevo ještě výrazněji: nedorazil na čtvrteční trénink. Vedení klubu mu hned napařilo pokutu a od týmu ho minimálně do konce týdne oficiálně odstřihlo. Kromě toho Dortmund vydal prohlášení, ve kterém situaci vysvětluje. „Jednali jsme s Barcelonou o možném přestupu Ousmane Dembeleho. Nabídka neodpovídala ani jeho výjimečným fotbalovým schopnostem, ani současné ekonomické situaci na evropském transferovém trhu. Proto jsme ji odmítli,“ stojí v prohlášení. „Protože nová nabídka nepřišla, není přestup momentálně na pořadu dne. A není ani příliš pravděpodobný.“ Tím Borussia neskončila, o chvíli později se vyjádřila i k Dembeleho neomluvené tréninkové absenci: Fotogalerie Zobrazit fotogalerii „Zřejmě šlo z jeho strany o promyšlený krok, takže je na místě trestat. I když se objevují i jiné zprávy, je Dembele v tuto chvíli v Dortmundu. Po konzultaci s trenérem Boszem jsme se rozhodli, že se s týmem nebude připravovat až do víkendového pohárového utkání.“ A co bude dál? To se v tuhle chvíli těžko odhaduje. Jisté je, že Barcelona si Dembeleho vytipovala jako jednu z možných náhrad za Neymara, který za rekordních šest miliard korun zamířil do Paris Saint-Germain. O jeho příchod hodně stála a nabídla 100 milionů eur (víc než 2,5 miliardy korun), ale Dortmundu ani tahle částka nestačí. Dembele do Německa přišel teprve před rokem z Rennes a hned v první sezoně zaujal: nastřílel šest branek, získal cenu pro nejlepšího nováčka bundesligy a dostal se i do ideální sestavy roku. Teď by se rád posunul ještě výš - a zdá se, že je ochotný pro to udělat téměř cokoli.