Na nabídku Karviné jsem hned kývnul, přiznal obránce Dressler

Za ty během minulých dvou sezon odehrál 13 prvoligových zápasů. V této sezoně stihl jen čtyři duely během úvodních pěti kol, celkem pouhých 29 minut. Zbytek podzimu proseděl většinou na lavičce. „Cítím šanci hrát, a proto jsem sem šel,“ přiznal šestadvacetiletý krajní obránce, který loni na jaře hostoval ve Vlašimi.

Tentokrát by měl hostovat v karvinském dresu. „Ano, mělo by jít o půlrok s opcí,“ dodal Dressler.hostoval ve Vlašimi.

Co vás přilákalo do Karviné?

V Čechách jsem byl už pět let, už toho bylo na mě nějak moc. K tomu jsem teď na podzim v Teplicích moc nehrával, takže když Karviná projevila zájem, hned jsem řekl ano.

A vracíte se domů, že?

Ano, jsem z Ostravy, takže jsem vlastně skoro doma.

Baník vás zkoušel v roce 2015, když jste skončil na Žižkově. Teď se vám neozval?

Ne.

Co si od působení v Karviné slibujete?

Doufám, že jí pomůžu svými výkony a že se propracuji do základní sestavy. Karvinští na podzim ukázali, že jsou dobří konkurenti ostatním prvoligovým týmům, že mají na to, hrát nejvyšší soutěž, a snad v tom budou pokračovat.

Na podzim měli Karvinští problémy v koncovce. Jak jim v tom můžete z vašeho postu krajního obránce pomoci?

Budu se snažit nahrávat na góly, ale je to o proměňování šancí. Snad se nám bude dařit.

Bavil jste se s trenérem Webrem, co od vás očekává?

Zatím ještě ne. Dneska jsem ho viděl poprvé, takže teprve bude příležitost si popovídat.

Karviná je po podzimu sedmá s 21 body. Překvapilo vás to?

Ano, a mile. Přece jen je to nováček, klub je vůbec poprvé mezi elitou, takže ta sedmá příčka je rozhodně překvapením.

Znáte své budoucí karvinské spoluhráče?

Nejlépe Pavla Eismanna. Ale dobře znám i Radka Voltra, ale ten tady už není, skončilo mu hostování, a Vencu Juřenu, jenže ten už je také pryč (ve Vítkovicích – pozn. red.). Proti některým klukům jsem ale hrával.