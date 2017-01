Stoper Stronati má namířeno z vídeňské Austrie do Mladé Boleslavi

Stronati přišel do Rakouska před dvěma lety z Baníku Ostrava a podepsal smlouvu do léta 2019. Za Austrii dosud odehrál 14 zápasů. „Tohle hostování je výhodné pro všechny strany. U nás by se těžko dostával do sestavy přes Petara Filipoviče. Často také nemohl hrát kvůli omezení počtu cizinců na soupisce,“ řekl sportovní ředitel vídeňského celku Franz Wolfhart.

„Kluk v jeho věku by měl pravidelně hrát a to by se mu u nás kvůli velké konkurenci nepodařilo,“ uvedl trenér Thorsten Fink. „Teď bude hrát v domácím prostředí, takže bude mít ideální podmínky k tomu, aby ukázal, co jsme v něm viděli,“ přidal německý kouč.

V české lize Stronati absolvoval 24 zápasů a dal jeden gól. Byl také členem mládežnických reprezentací.