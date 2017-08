Zahustelův návrat do sestavy: Díky za šanci. A že jsem ji dostal doma

„Jsem rád, že jsem byl v základní sestavě a těšil jsem se hrozně moc, protože v tom obrovském kádru, který teď máme, jsem dostal šanci a dostal jsem ji právě tady doma,“ vyznal se šťastný Ondřej Zahustel.

Jaký byl ten zápas?

Byl takový, jaký jsme čekali. Co si pamatuji, tak to tady Sparta měla vždycky těžké, což se potvrdilo. Bylo to důrazné, ale my jsme tu bojovnost, která nám možná chyběla v některých předchozích zápasech, do toho dali. Šli jsme si za vítězstvím a povedlo se to.

Rozhodl jediný gól...

Dalo se to čekat. My jsme úplně nechytli začátek. Boleslav byla aktivnější, vlétli na nás. Během hry jsme se do toho dostali a zaplaťpánbůh, že Lafi (David Lafata) tam ten gól dal. Ke konci jsme mohli přidat uklidňující branku, nepodařilo se, ale hlavně že jsme to vzadu odhlavičkovali, ty jejich dlouhé nákopy. Zvládli jsme to.

Ve druhé půli byla Boleslav více na míči. Byl to záměr, spíše už to ubránit, nebo to vyplynulo z průběhu utkání?

Spíše to vyplynulo. Mára (Marek Matějovský) se snažil chodit ještě více pro míče, v prvním poločase jsme to docela dobře pokrývali, ale oni měli takový lepší pohyb. My jsme hráli ze zatažené defenzivy a povedlo se to.

Boleslav měla na konci asi jen dvě střely mimo. Jste spokojeni, že jste jí do žádného tlaku ani nepustili?

Jo, přesně tak. Měli tam pár střel, my jsme se snažili pracovat v tom bloku vzadu a zvládli jsme to docela bez problémů.

V Boleslavi za vás poprvé nastoupil Jonathan Biabiany. Jak se vám s ním spolupracovalo na pravé straně?

On ukázal sílu dopředu, svoji obrovskou rychlost. Měl šanci, připravil gól, takže já si myslím, že pro nás bude určitě přínosem.

Máte z utkání lepší pocit než z předchozích zápasů?

Tenhle byl asi nejlepší, ale stále je na čem pracovat. Musíme se pořádně připravovat a snad nás to nakopne do dalších kol.

Vy jste hrál v přípravě často stopera, tak jak jste si zvykl na pozici pravého beka, která vám je přece jen bližší?

Byl jsem z toho trošku překvapený, ale prostě to tak vyplynulo, že jsme tam jiné hráče neměli. Teď jsem se dostal na svoji pravou pozici a hrálo se mi tam rozhodně lépe.

Kolují zvěsti o tom, že se o vás zajímá Zlín. Takže jste jim to trošku překazil, ne?

Nevím, jestli jsem jim to překazil. Něco se ke mně také dostalo, ale já osobně žádné informace od manažera nemám, vůbec nic o to nevím.