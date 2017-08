Nádherný centr Biabianyho, výborní kluci vzadu, chválil Lafata

Sparta dala v nové sezoně dva góly, oba zařídil Lafata. Před týdnem proti Bohemians (1:1) to byl jeho dvoustý ligový, v Mladé Boleslavi načal třetí stovku. Mimořádná bilance pětatřicetiletého útočníka.

O sobě však nemluvil. „Těch šancí jsme měli víc. Díky bohu, že aspoň jednou to spadlo do brány,“ ulevilo se mu. A s ním celé Spartě.

Biabiany běžel sám na bránu, Plavšič dokonce dvakrát, Rosický po krásné akci a centru Plavšiče zblízka hlavičkoval do tyče. Jen Lafata svou příležitost proměnil, bylo to v 28. minutě.

„Dostal jsem nádherný centr, to se musí nechat,“ pochválil Biabianyho. „Škoda, že on svou šanci nedal. Jinak odvedl dobrou práci,“ poznamenal k posile z Interu Milán, která dorazila do Prahy v druhé polovině minulého týdne.

To bylo ve chvíli, kdy Sparta svedla marný boj v kvalifikaci o Evropskou ligu. Biabiany byl ještě na tribuně, Lafata na lavičce. Ale když po přestávce proti Crvené zvezdě vyběhl, hodně výkonu mužstva pomohl. Dostával se do šancí, ale žádnou neproměnil. Sparta prohrála 0:1 a vypadla.

V pondělní ligové dohrávce se už dočkala. „Výhru jsme potřebovali. Ale musíme ji potvrdit i v dalších zápasech.“

Je předčasné si myslet, že se tým po značně rozpačitém startu do sezony zvedá. „Uvidíme, jak to půjde dál. Až pak to můžeme hodnotit.“

Každopádně to byl od sparťanů nejlepší výkon léta. „To nevím, rozhodněte vy,“ usmál se Lafata.

Pro Spartu je důležité, že znovu neztratila body jako minule s Bohemians. A že jí konkurenti neutekli. Na Slavii se dotáhla, na Plzeň jí chybí dva body.

„To jsme neřešili. V Boleslavi jsme chtěli vyhrát kvůli sobě. Zvládli jsme to, kluci vzadu si to odehráli, uskákali, soupeře do ničeho nepustili. Paráda,“ těšilo Lafatu.

Příště nastoupí Sparta v Liberci, kde se jí dlouhodobě nedaří.