Kulich, nákrčník, rukavice. Ale hra Mladé Boleslavi hřála

Slavia trénuje v Číně, Sparta vyrazila ze teplem do Španělska, Liberec už se vrátil z prvního kempu na Kypru. Fotbalisté Mladé Boleslavi si zatím musí vystačit jen s vlastním areálem, hráči se tam v týdnu zahalovali do kulichů a nákrčníků, aby se ochránili před svíravým mrazem.

Ale při prvním utkání Tipsport ligy včera nebylo znát, že by jim něco chybělo. Liberec jasně přehráli a porazili ho vysoko 4:1.

Vyhráli tak i druhé utkání pod novým trenérem Martinem Svědíkem, když v tom předchozím zdolali třetiligovou Olympii Hradec Králové 1:0. O góly se včera postarali Jan Chramosta, posila Jakub Nečas, Tomáš Přikryl a Tomáš Fabián. Za Liberec snížil Ondřej Karafiát.

„Panuje spokojenost s prvním poločasem, tam byly principy a parametry, které v naší hře chceme mít. Druhý poločas byl mnohem horší. Takže stále je na čem pracovat a co si vytýkat,“ řekl Martin Svědík po utkání pro ČTK. „Výsledek nic neznamená, pořád je to jen příprava. Jde hlavně o zpětnou vazbu, co musíme zdokonalovat, a o poznávání hráčů,“ dodal.

Mladé Boleslavi se dařilo zejména v prvním poločase, kdy Liberec jasně přehrávala. Už v sedmé minutě utekl obraně Chramosta a prostřelil gólmana Hladkého. Krátce nato zvýšil nováček Nečas, který po rychlé akci středem hřiště přeloboval brankáře.

Domácí zahodili další šance a skóre se změnilo až krátce po změně stran Přikrylovou zásluhou. Pak se Liberec dostal do hry a snížil po trefě Karafiáta z dálky.

V závěru vrátil Mladé Boleslavi tříbrankovou výhru Fabián střelou z hranice vápna přesně k tyči.

Pro Liberec šlo o první utkání přípravy po návratu z kondičního soustředění na Kypru. „Před třemi dny jsme byli v teple na přírodní trávě, teď jsme v zimě na umělce, ale musíme se přizpůsobit. V únoru to nebude o moc lepší,“ uvedl trenér Liberce Jindřich Trpišovský.

„Boleslav byla rychlejší a dynamičtější, my měli problém s komunikací a prostorem, protože jsme dosud trénovali hlavně na malém hřišti. Máme hodně na čem pracovat. Hlavně v obraně,“ připustil Trpišovský.

Liberci citelně chybělo hned několik zkušených hráčů včetně Milana Baroše, Lukáše Pokorného, Martina Latky, Davida Hovorky či Egona Vůcha.

Příští přípravu hraje Mladá Boleslav ve čtvrtek, kdy se od 11 hodin utká se slovenským Trenčínem.