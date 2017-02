Bosančič se vrací do Liberce. Může být lídrem, věří Nezmar

„Získáváme hráče, jenž může našemu týmu dodat nadstavbu, která nám na podzim chyběla. Musíme sladit jeho schopnosti s dovednostmi týmu tak, aby byl nejen platným, ale troufnu si říct i rozdílovým hráčem,“ řekl sportovní ředitel Jan Nezmar. „V posledních měsících měl herní i kondiční výpadek, který ještě musí odstranit. Vidím na něm ale velikou chuť pracovat a toto manko smazat.“

Šikovný technický hráč v Liberci už před časem působil. V letech 2009 až 2012 odehrál za Slovan 72 ligových zápasů a vstřelil 13 branek. V sezoně 2011/2012 se výrazně podílel na zisku zatím posledního libereckého titulu.

„Byl to jeden z nejtalentovanějších fotbalistů, se kterými jsem kdy hrál,“ říká Jan Nezmar, který Bosančiče zažil jako spoluhráč. „Za poslední roky vyspěl lidsky i fotbalově, a já věřím, že bude jedním z lídrů týmu jak na hřišti, tak i v kabině.“

Bosančičův příchod se táhl delší dobu. Osmadvacetiletý fotbalista si v zimě musel léčit poraněné lýtko. Se Slovanem byl od začátku přípravy, absolvoval i herní kemp ve Španělsku a po návratu se jeho příchod podařilo dotáhnout.

„Myslím si, že je to pro mě v současné chvíli nejlepší možný krok,“ řekl Bosančič. „Dlouho jsem nehrál. Naposledy jsem nastupoval v Thajsku, ale tam skončila liga před třemi a půl měsíci. Do toho jsem měl také nějaké zdravotní problémy, takže jsem chtěl vědět, jak na tom jsem. Nechtěl jsem jen přijít do Liberce a být tu k ničemu,“ uvedl hráč s přezdívkou Boske. V rychlé adaptaci by mu měla pomoci i výborná znalost češtiny.