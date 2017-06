Za Baník bych hrál i druhou ligu, říká Baroš. Za rok ukončí kariéru

Jaké to je znovu se vracet do Ostravy?

Stejné, jako před tím. Jsem nesmírně rád, že svou kariéru mohu ukončit tady, v Baníku, kde jsem vyrostl a jsem rád, že pan majitel Brabec i celý Baník mi dali tu možnost. Je to moje poslední tiskovka ohledně přestupu. Udělám vše, abych mužstvu pomohl na hřišti, to je můj hlavní cíl, abych si zahrál dobrý fotbal za klub, který patří mému srdci.

Kdy jste se rozhodl pro návrat?

Ta myšlenka ve mě zrála už rok. Přemýšlel jsem nad tím i loni, ale tehdy to nebylo možné. Teď ta chvíle nastala, když mi skončila v Liberci smlouva. Přemýšlel jsem co dál. A do toho mi zavolal trenér Radim Kučera, jestli bych nechtěl do Baníku. Musel jsem to řešit s rodinou.

Mluvil jste o konci kariéry. Smlouvu máte na rok. Takže je to vaše poslední sezona?

Klidně mohu skončit už v září... Ale na konec jsem pomýšlel po minulé sezoně, po posledním zápase sedmadvacátého května s Boleslaví. Vedl jsem o tom debaty s libereckým trenérem Trpišovským a dohodli jsme se, že budu pokračovat. Vypadalo to, že zůstanu v Liberci, ale dopadlo to jinak. Chtěl bych Libereckým poděkovat. Prožil jsem tam krásný rok, poznal jsme tam spoustu výborných lidí, trenérů, hráčů. Jsem však rád, že moje hráčské roky skončí tam, kam patřím a odkud jsem odešel.

V jakém stavu jste našel nynější Baník?

Znovu se narodil a je třeba ho budovat. Je zdravý, v mých očích velmi perspektivní. Důležité je, že se po roce ve druhé lize vrátil do ligy. Teď je potřeba, aby se zachránil. Nesmíme mít přehnané cíle, musíme být pokorní, skromní, aby Baník byl v budoucnu tam, kde dříve, aby třeba zase hrál o poháry, aby znovu byl tou silnou značkou.

Jakou roli při vašem návratu sehrál trenér Radim Kučera?

Pokud by měl Baník o mě zájem i bez něj, tak bych o tom přemýšlel. Znám se s ním spoustu let a vím, že dělá fotbal dobře. Baník udělal velmi dobrou věc, že vzal mladého trenéra, který jako hráč prošel Německem, hrál poháry. Za mě to je dobrá volba. Měl na to velký vliv, byli jsme ve spojení skoro denně. Vše jsme ladili, potřebovali jsme se dohodnout na nějakých věcech, jak si to oba představujeme a shodli jsme se, že to půjde.

Takže, jak bude vypadat vaše příprava, když máte rodinu v Praze?

Budu to mít uzpůsobené podle toho, kdy budeme hrát. Není to tak, že celý týden budu v Praze a přijedu jen na zápas, ani tak, že celý týden budu v Ostravě a neuvidím rodinu. Bude to kompromis. Ostatně ani v Liberci jsme netrénoval všechno, měl jsem de facto individuální program, abych byl hlavně zdravý. Pokud tomu tak bude, měl bych pořád stačit.

Už víte, kdy se zapojíte do přípravy mužstva?

Chodím běhat se svým kondičním trenérem, začínám se dostávat do kondice. K mužstvu se připojím začátkem příštího týdne.

Vracíte se do Baníku, ale už ne na Bazaly.

To je fotbal. Zažil jsem to i v Turecku, kdy jsme se s Galatasarayem stěhovali ze starého stadionu na nový. Jsem ale rád, že Bazaly zůstaly, že se tam trénuje. Doufám, že tam vyroste akademie, která bude vychovávat další talenty. V budoucnu třeba bude mít Baník svůj stadion, typicky jen pro fotbal. Nějaké zápasy ve Vítkovicích jsem viděl. Lidi si tam našli cestu a atmosféra byla fantastická.

Martin Šindelář, nová posila Baníku, říkal, že vy sám jste schopný na stadion přilákat tři tisíce fandů. Co vy na to?

Jenom? Vzpomínám si, že když jsem se vracel poprvé, bylo půl metru sněhu, bylo to v únoru a přišlo dvanáct tisíc lidí! Ale diváky nepřilákám jenom já. I výkony. Lidi jsou natěšeni, že zase přijedou prvoligové mančafty, Sparta, Slavia, ta rivalita tam vždy byla. Ti lidé by si našli cestu na stadion i beze mne. Budu se ale snažit ze všech sil, abych je nezklamal a byl platný na hřišti. Pro to udělám maximum.

Spekulovalo se o tom, že jste svůj návrat podmiňoval změnami ve vedení klubu. Opravdu?

Ne úplně podmiňoval, ale něco na tom je. Není to však na rozebírání. Jsem hráč a je tady majitel, který má vedení klubu v kompetenci. Ctím svou funkci v klubu. Jsem hráč.

A mohl byste v budoucnu v Baníku pokračovat i na nějaké jiném postu?

Zrovna jsme se o tom dneska bavili s panem agentem Paskou ve vlaku cestou do Ostravy... Pořád se však cítím jako hráč, takže nad něčím jiným jsem nepřemýšlel. Když jsem chtěl teď končit, neměl jsem ani plán, co budu dělat, chtěl jsme si od fotbalu odpočinout. Takže na to teď odpovědět nedokážu.

Přestup Milana Baroše je zpečetěn. Vlevo majitel ostravského klubu Václav Brabec, vpravo agent Pavel Paska.

Jak jste prožíval boj Baníku o postup, který trval až do posledního kola?

Jednu dobu jsem už slavil, když měl tým náskok sedmi bodů, ale pak se to zamotalo. Takový je fotbal. Po posledním zápase jsem byl rád, že to vyšlo a doufám, že něco takového se už dlouho opakovat nebude.

Čistě hypoteticky. Pokud by Baník nepostoupil, byl byste tady?

Neměl bych s tím problém, chtěl jsem jít i do druhé ligy, kdyby byl zájem.

Do první ligy se vrací Baník i Olomouc. Nadcházející sezona bude pořádně těžká.

No, nevidím nikoho, kdo by měl spadnout... My se musíme soustředit sami na sebe, nemít přehnané cíle, jít do ligy s pokorou, že jsme nováček a snažit se co nejdříve nasbírat třicet bodů, které většinou stačí k záchraně, a vybudovat silnější tým pro tu další sezonu.

Jak se vám jeví současný kádr?

Je v něm spousta nadějných mladých kluků. Některé posily ještě přijdou. Kádr je kvalitní, ale doplnit se musí, protože liga je ještě o něco výše a letos bude vyrovnaná. Věřím, že se tým dá dohromady a budeme sbírat body.