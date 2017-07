Odejde Trávník z Jablonce? Zatím nic neřeším, tvrdí

„Euro mi asi opravdu pomohlo ke zviditelnění. Asi by nebyly kluby se zájmem třeba z Itálie, kdyby se dívaly jen na českou ligu. Motivace je to obrovská, každý chce jít hrát do zahraničí a do největších soutěží. I já bych si to přál a chtěl bych si to někdy vyzkoušet. Když jsem byl malý, tak vždy byla mým snem Anglie, ale kdybych si měl vybírat, jestli Anglie, Španělsko nebo Itálie, asi by mi to pak bylo jedno,“ tvrdí na webových stránkách klubu třiadvacetiletý Michal Trávník, ale vzápětí dodává: „Zatím nic neřeším. Ono to je spíš probírané hodně v mediích. Teď jsem v Jablonci, soustředím se na přípravu a na všechno okolo. Jestli má něco přijít, tak to přijde a uvidíme.“

S možností ztráty jednoho z nejlepších fotbalistů mužstva v jarní části minulé sezony trochu počítá i jablonecký trenér Zdeněk Klucký.

„Mluvil jsem s majitelem klubu panem Peltou a říkal mi, že nějaká konkrétní zajímavá nabídka na Michala Trávníka zatím není, ale že se na druhou stranu může stát, že něco přijde a bude to hodně rychlé, protože období přestupů vrcholí. Takže je to otevřené,“ konstatoval před víkendem Zdeněk Klucký.

„Pokud by Michal odešel, tak bychom vzhledem k tomu, že už odešel i Martin Pospíšil, samozřejmě nějakou adekvátní náhradu v podobě tvořivého středního záložníka potřebovali.“

Po kratší dovolené naskočil Trávník do plného tréninku a v sobotu už zvládl celé přípravné utkání proti Pardubicím a připsal si asistenci na jediný gól zápasu.

„Měl jsem nějakých devět dní volno, celkem mi to stačilo a už jsem se zase těšil. Hned jsem se zapojil do plné přípravy, proti Pardubicím jsem odehrál i první zápas. Cítil jsem se dobře, takže ani nepoznávám, že bych měl nějakou velkou pauzu. Bylo sice velké horko, ale jinak se mi hrálo dobře, i když rychle ubývaly síly. Ale vyhrálo se, takže celkově spokojenost,“ říkal Michal Trávník.