Škodovi neuškodíme. Brno dalo kanonýrovi zelenou k odchodu do Číny

Už jen to, že dorazil na běžnou předzápasovou tiskovku, značilo, že se něco děje. Místo plánů, jak zítra chtějí brněnští fotbalisté v záchranářské bitvě přelstít Liberec, řešil šéf Zbrojovky Václav Bartoněk osud vytáhlého blonďáka.

Michalu Škodovi – nejlepšímu střelci týmu i celé ligy – se rýsuje vysněné (a lukrativní) angažmá.

Jen je trochu z ruky. Ve městě Pao-ting, kde tamní klub působí ve druhé nejvyšší čínské soutěži. „Ve středu dopoledne dostal Michal souhlas, aby jeho agent Stejskal s hráčským agentem Zíkou jednali s konkrétním čínským klubem o konkrétních podmínkách,“ pravil Bartoněk. „A my tomu nebudeme škodit.“

Zbrojovka dodržela slib, který už koncem roku dala 29letému útočníkovi. Pokud někdo zaplatí požadovanou sumu, pustíme tě. „Pro mě i pro klub by to bylo zajímavé. Jestli to vyjde, budeme všichni spokojení,“ pověděl Škoda v červené soupravě. Potom šel normálně trénovat.

Tuhle situaci už zná. Během pauzy kolem něj kroužilo několik klubů – německé Aue, ruský Orenburg či Machačkala – on se ale připravoval s brněnským týmem. O víkendu dokonce odehrál první jarní kolo v Teplicích a zdálo se, že svými výkony by měl aktuálně třinácté Zbrojovce dopomoct k ligové záchraně. „Ve středu jsem si řekl, že na to kašlu a nechám to být. No a teď se dozvím tohle,“ řekl desetigólový Škoda o asijské štaci, která před časem lákala i jeho staršího a slavnějšího bratra Milana. „Kdyby mi to vyšlo, byl bych rád,“ prohodil Michal.

Zimní přestupy Přehled změn v lize Kdo kam přestoupil, kdo je na odchodu a kdo si koho vyhlédl? Více zde.

Ačkoliv přestupní termín končí v Číně 28. února, rozhodnout by se mělo dnes. „Čeká se na to, zda řeknou: Ano, zaplatíme to a chceme ho,“ sdělil MF DNES hráčův agent Jiří Stejskal. Sám přiznává, že se v pohnutkách exotického zájemce příliš nevyzná. Nerozmyslí si to? Nevyhlédne si jiného střelce? „Dnes se tam žene kdekdo, Čína má velké finanční možnosti,“ ví Stejskal. „Když někoho chtějí, tak ho zaplatí.“

Zatímco Sparta může získat na přestupu Bořka Dočkala do Číny astronomických 230 milionů korun, Zbrojovka by za svoji oporu vyinkasovala méně než desetinu částky. „Když máte přízeň, je to standard, kolik můžete za českého hráče dostat,“ sdělil šéf Bartoněk. „Z Michala hlavně cítím, že by to (zahraniční angažmá) chtěl absolvovat,“ dodal.

Do podobné fáze, jako je nyní Škodův odchod, už jednou jednání dospěla. Aue koncem ledna však nezaplatilo. „A i teď je to tak padesát na padesát,“ upozornil Stejskal.

I proto Brňané počítají se Škodou do zítřejší základní sestavy proti Liberci. Zbrojovka v týdnu získala i ukrajinskou alternativu. Ze Stuttgartu v Brně hostuje Borys Tašči. „Připadalo mi to, jako bych si pustil půlnoční pořad „Vědma radí“. V úterý jsme udělali Boryse, ve středu se objevil Škoďák,“ žertoval boss Zbrojovky.

„Příčinnou souvislost to nemělo,“ doplnil Bartoněk, jenž zároveň oznámil i jednu radostnější novinu. Klub se předběžně dohodl na nové dvouleté spolupráci s 38letým kapitánem Pavlem Zavadilem. „Bavili jsme se i o jeho budoucnosti a poprvé po x letech dal Pavel najevo, že je přestěhovatelný do Brna,“ poznamenal vlastník klubu.

Zatímco vousatý nestor povede Zbrojovku nadále, Škodu (možná) čeká víkendová derniéra. Potom by se mohl vydat do Číny, kde by si mohl ročně přijít až na 10 milionů korun. „Co se týče české kotliny, bylo by to nadstandardní, ale že by se z toho podělal a do smrti nemusel nic dělat, to ne,“ uvedl Stejskal.