Obročník se v Liberci popere o šanci. Hlavně ať jsem zdravý, přeje si

Vrací se do prostředí, které je mu důvěrně známé. Slovenský středopolař Michal Obročník se bude v zimní přípravě prát v Liberci o novou šanci. „Nejen ve středu hřiště jsme měli v průběhu podzimu problémy s důrazem. Michal byl v tomto atributu silný,“ uvedl liberecký sportovní ředitel Jan Nezmar na klubovém webu. „Chceme se přesvědčit, jak se mu podařilo po půl roce na Slovensku přiblížit formě, kterou měl před zraněním.“

Obročník přišel k Nise v létě 2013 a do poloviny loňského roku za Slovan odehrál 33 ligových zápasů, v nichž dal jeden gól. V předminulé sezoně dostával pravidelně příležitost v základní sestavě, jenže v dubnu 2015 si vážně poranil koleno. Čekala ho operace a náročná rekonvalescence. Měl dokonce i černé myšlenky na konec kariéry.

Vloni na jaře po dlouhé roční pauze znovu naskočil do ligového zápasu. V létě podepsal v Liberci novou dvouletou smlouvu a následně putoval na hostování do slovenských Zlatých Moravců, aby se po dlouhé pauze rozehrál. „Po zranění bych to měl v Liberci náročné. Po těch problémech s kolenem jsem se s tím musel vypořádat i v hlavě. Ze začátku jsem trochu uhýbal ze soubojů a podobně,“ uvedl Obročník ve slovenských médiích.

Zlatým Moravcům se sice na podzim ve slovenské lize moc nedařilo, připsaly si jen čtyři výhry a prošly výměnou trenéra. Michal Obročník však nastoupil k 17 utkáním a to bylo hlavní. „Nejdůležitější bylo odehrát co nejvíce zápasů, abych se znovu dostal do zápasového rytmu. To se mi podařilo,“ pochvaluje si důrazný 25letý fotbalista.

I během podzimu se na něj jezdili na Slovensko dívat liberečtí trenéři. Díky tomu Obročník viděl, že se s ním pod Ještědem pořád počítá. Pomáhala mu i přízeň libereckých fanoušků. „Fanoušci mě pravidelně kontaktují a vyjadřují mi podporu. Dalo mi to mnoho energie, hlavně v době, kdy jsem byl zraněný. Za to jsem jim velmi vděčný.“

Teď je Michal Obročník zpátky U Nisy. Po odchodu dalšího středopolaře Zdeňka Folprechta do ázerbájdžánského Něftči Baku by se mu mohla otevřít snadnější cesta do liberecké sestavy. Záleží ovšem na tom, jaké posily ještě Slovan do mužstva přivede. „Místo v sestavě nemá nikdo jisté, v týmu je řada výborných hráčů. Každý bude muset přesvědčit trenéra, že na trávník patří,“ uvědomuje si slovenský záložník.

Na jaře by chtěl Liberci pomoct zvednout se ze 13. místa tabulky, kde se tým po špatném podzimu nyní nachází. „Nemyslím si, že umístění v tabulce by bylo zrcadlem výkonů. Vždyť někteří kluci se svými výkony dostali až do reprezentace,“ říká Michal Obročník. „Slovan je klub, který patří ke špičce českého fotbalu. Já udělám vše, co je v mých silách, abychom sbírali body a po konci sezony se znovu radovali z úspěchu. Rád bych odehrál co nejvíce zápasů, byl úspěšný a hlavně zdravý.“