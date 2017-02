Jako zlato z Afriky. Titul se Slavií by byl srovnatelný, říká Ngadeu

Přitom si právě na čtvrteční ráno naplánoval, že si na cestování po Praze konečně pořídí auto. „Počkej po tiskovce, pak si tam dojdeš,“ řekli mu v klubu.

Na setkání s novináři byl pozván jako jediný z týmu, jako jedna z hvězd nedávno skončeného Afrického poháru, na němž s reprezentací Kamerunu triumfoval.

Po tiskovce pak sešel ze sálu před hotel na Malé Straně v centru Prahy. A nestačil se divit. Automobil mu věnovaly Slavie společně s novým partnerem klubu AAA Auto. „Chtěl jsem taky mercedes,“ líčil s úsměvem.

Byl to váš vysněný automobil?

Já má moc rád džípy s pohonem na všechna čtyři kola. Ale tenhle dárek je úplně nejlepší, jaký jsme si mohl přát. Jak jsem říkal, taky jsem chtěl mercedes a vůbec bych si nedokázal představit, že bych ho mohl dostat. Je to úžasné auto a už se těším, jak se v něm projedu.

Na kapotě máte dvě velké fotografie v dresech Kamerunu s trofejí pro mistra Afriky a Slavie. Nebojí se, že právě proto, že auto patří vám, vám ho někdo poškodí?

To jste mě překvapil... Všechno přišlo tak rychle, že jsem neměl vůbec čas nad tím přemýšlet. Ale pokud míříte směrem, kterým uvažuju, tak se nebojím. Česko není rasistická země, nebyl jsem terčem žádného útoku, nemám obavy, že by se něco takového mohlo stát. Všichni lidé, s nimiž jsem se tady setkal, byli vstřícní, dobrosrdeční. Pravděpodobně za nějaký čas fotografii odstraním, ale teď nedivím důvod, proč ji tam nenechat.

Vůbec nejde o rasismus, otázku byla myšlena na fanoušky rivala?

Jo myslíte sparťany? Aha, teď tomu rozumím. Tak na to jsem neměl čas myslet už vůbec. Ale díky za zajímavý podnět. Promyslím to a možná fotografii odstraním dřív, než jsem si myslel. Díky za tip.

Z daru jste překvapený, jistě jste také nečekal, že s Kamerunem vyhrajete kontinentální šampionát. Je to tak?

Na takový turnaj necestujete s tím, že prohrajete. Naopak, žene vás tam vítězství. Věříte a doufáte, že to dobře dopadne. My jsme do toho šli s tím, že chceme vyhrát, že chceme udělat něco pro svou zemi. Věděli jsme, že to bude náročné a díky pomoci boha se nám povedlo finále vyhrát. Už když jsme ve čtvrtfinále vyřadili Senegal, tak jsem na zlato tajně myslel. A když to vyšlo, tak už jsem tak překvapený nebyl.

Jaké byly po návratu z Gabonu do Kamerunu oslavy?

Na takový úspěch země čekala patnáct let, takže si asi dokážete představit, co následovalo. Tím, že to fanoušci nečekali, tak všechno bylo emotivnější. Všichni jsme byli nesmírně šťastní, slavili jsme se spoluhráči, se svými nejbližšími a pak nás oficiálně přijal prezident.

Technická komise turnaje vás zařadila do sestavy šampionátu, přitom jste hrál na stoperu, kdežto respekt v Česku jste si vysloužil výkony v záloze.

Je mi jedno, jestli hraju v záloze nebo v obraně, pro mě to není žádný rozdíl. Záložníka jsem hrál kdysi v Německu, v obraně jsem začínal v Africe, než jsem přišel do Evropy. Nemám s tím žádný problém.

V reprezentaci jste krátce a hned jste začal velkým úspěchem. Co triumf v Gabonu může přebít?

Sportovec má kariéru založenou právě na tom, aby dobýval tituly a trofeje. Africký pohár je za námi, musíme se dívat dopředu. Pro mě by bylo srovnatelné, nebo možná i silnější, kdybych se Slavií získal titul v české lize.

Máte na něj? Po podzimu jste s malou ztrátou druzí, liga startuje v sobotu.

Věřím, že máme všechny zbraně, které nám pomohou na titul dosáhnout. Že na něj máme kvalitu a podporu fanoušků.

Jedním z vašich největších soupeřů v boji o titul bude Sparta. Během afrického šampionátu se o vás v afrických i jiných zahraničních médiích psalo, že jste jejím hráčem. Věděl jste o tom?

Jo, taky jsem to četl a viděl. Asi novináři neodvedli svou práci dobře. Myslím si, že díky tomu, co Kamerun dokázal a taky díky tomu, co se kolem toho dělo v Česku, tak se to už stávat nebude. Říkal jsem si, že to asi nikdo nemyslel zle, ale že to jen spletl. Jména Sparta a Slavia mohou někomu z ciziny znít podobně.

Jeden z českých manažerů odhadl vaši cenu po turnaji na deset milionů eur. Stejnou měl loni podle transfermarkt.de váš parťák z reprezentační obrany Nicolas Nkoulou, když přestupoval z Marseille do Lyonu. Cítíte se na čtvrt miliardy korun?

Nic takové si nemyslím, Nicolasovi se vůbec nemůžu rovnat, je mnohem lepší, v mnoha ohledech mě převyšuje. A taky už hrál na mistrovství světa, já ne. Nemůžu a ani nechci se s ním srovnávat, nesmírně ho respektuju. Jednou bych se mu chtěl přiblížit.

V Česku jste teď hvězdou, zmínil to i slávistický kapitán Jiří Bílek. Připadáte si tak?

Ne, ne, ne, vůbec si to nemyslím. Jirka Bílek to asi myslel z legrace. Já hvězda nejsem, i když v poslední době ji lidé ze mě dělají. Ve Slavii je nás přes dvacet a všichni jsme si rovni, všichni jsou výjimeční.