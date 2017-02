Nástup, první dotek s míčem. A Krmenčík rozhodl o plzeňské výhře

Jenže přes zimu jako by mu zvlhl střelný prach, v přípravě se trefil jen do sítě třetiligového německého Wiesbadenu. Pak už nic...

„Nevím, kdo z vás napsal, že jsem gólově spal. Tak tady je moje odpověď,“ pronesl Krmenčík směrem k novinářům po sobotním vítězství 1:0 nad poslední Příbramí v úvodním duelu jarní části první ligy. Neznělo to naštvaně či snad nabubřele, spíš odhodlaně.

A takový byl i Krmenčíkův výkon na hřišti. Vtrhl na něj v 65. minutě a už o pět minut později se radoval z gólu. Byl to jeho první dotek s míčem...

Byl jste zklamaný, když jste neviděl své jméno v základní sestavě?

Musím říct, že byl. Ale takový je fotbalový život, to se může stát každému.

Trenér to zdůvodňoval tím, že nebyl spokojený s vaší koncovkou v zimní přípravě. Jak jste se cítil vy?

Příprava je o tom, aby se něco naběhalo. Trenér po nás chce góly a já mu rozumím. Útočník musí dávat góly i na tréninku. A řeknu to otevřeně - mně se v zápasech nedařilo, i když na tréninku to tak špatné nebylo. Poznymu (Poznarovi) to šlo, klobouk dolů před ním. Proto začal on. Tady v Plzni je jedno, kdo zrovna hraje, kvalita střídá kvalitu.

Jak se vám ten zápas sledoval z lavičky?

Oni nás neskutečně dobře napadali, zavírali střed hřiště. Skoro mi to přišlo, jako by si vzali příklad z úterního zápasu PSG v Lize mistrů. Nám se to dařilo obehrávat, dostávali jsme se do šancí. Zápas to z naší strany nebyl špatný, Andy (Ivanschitz) dal břevno, ale gól jsem dal až já...

Byl jste si jistý při gólové akci, že nejste v ofsajdu?

Když to pan rozhodčí pustil, tak to asi ofsajd nebyl. Snažil jsem se nacpat před obránce, zpracoval si míč a uklidil ho k tyči.

Potom jste měl ještě jednu šanci. Nemrzí vás, že jste nepřidal druhou branku?

První dotek dobrý, ale druhým jsem si to ukopl, tak jsem chtěl gólmana propálit a trefil jsem ho do břicha. Myslím, že kdybych to loboval, byl by to asi gól. Škoda.

Teď vás čekají v rychlém sledu Zlín a Slavia venku, pak hostíte Liberec. Berete to jako jednu z klíčových fází sezony?

My se soustředíme na každý zápas stejně. Ani s týmy ze spodku to není jednoduché. Oni nemají co ztratit, jedou na sto procent, my jsme Plzeň a musíme se s tím vypořádat.