Obrovitý mladík Šampalík se rve o šanci v plzeňské brance

„Teď už to je ale jenom nějakých 112 kilo,“ říkal pak nesměle Šampalík, který se s prvoligovým áčkem připravuje od dubna. „Jsem rád, že můžu něco takového zažít. Je to tak o tři levely vyšší úroveň než v dorostu, kde působím,“ vyznal se.

V Rokycanech se v brance vystřídal s o rok starším Dominikem Sváčkem a ve druhém poločase jednou inkasoval. Klubová jednička Matúš Kozáčik je na rehabilitaci v Německu a Petr Bolek byl jen v hledišti. Šanci tak dostali mladíci.

„Respekt ke zkušenějším spoluhráčům mám. Třeba teď jsem hrál s Romanem Hubníkem, pro mě to je asi největší osobnost v Plzni, to je super,“ vyprávěl mladík, jehož největším vzorem je Gianluigi Buffon z Juventusu. „Z gólmanů působících v Česku je to určitě Matúš Kozáčik a pak se mi hodně líbí také Aleš Hruška,“ prozradil. Podle svých slov se má od koho učit i v plzeňské kabině. „Ať je to třeba Dominik Sváček, který je jen o rok starší. Mám za vzor každého brankáře, který něco umí,“ doplnil Šampalík.

Sní o tom, že si jednou zachytá za slavnou Barcelonu, ale momentálně má před sebou jinou metu. „Beru to postupně, takže teď chci přežít v kádru, nejbližší cíl je dostat se na soustředění do Rakouska. Když na sobě budu pracovat, nevidím důvod, proč by se to nemohlo povést,“ dodal sebevědomě.

Do alpského městečka Westendorf se plzeňští fotbalisté vydají 8. července. Bude v týmu i Šampalík?