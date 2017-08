Šindelář po debaklu Baníku: Takový výprask se nedá jen tak zapomenout

Kučera: Není důvod k panice Ostražitost zmiňoval trenér fotbalistů ostravského Baníku Radim Kučera před zápasem na hřišti Slovácka (2:5). Zbytečně. Hra Baníku připomínala předminulou sezonu, v níž sestoupil. Tým tehdy doplácel na neuvěřitelné individuální chyby. „To, že jsme nebyli ostražití, je jeden z možných důvodů naší porážky. Ale neřekl bych, že zrovna to výsledek ovlivnilo. Nastoupili jsme však lehkovážně, což se ukázalo už při prvním gólu,“ připustil Kučera. „Vypadá to jako debakl, ale zavinili jsme si to sami. Tentokrát se vše nakupilo, a přesto jsme mohli zápas zdramatizovat.“ Jenže když Ostravští snížili z 3:0 na 3:2, Sus podle sudího fauloval a Baník ve 45. minutě nezachytil rychlý protiútok domácích, načež dostal gól. Kučera tvrdí, že nic nenasvědčovalo tomu, že hráči k utkání přistoupili lehkovážně. „V kabině to bylo nahecované,“ podotkl. „Domácí byli na rozdíl od nás důrazní. Když Vašek chytil míč, tak ještě šli za ním. Jako v hokeji dojížděli útočné akce. My jsme spali.“ V sobotu Baník od 17.00 hostí Teplice. Bude těžké dát v týdnu tým dohromady? „Doufám, že to problém nebude,“ prohlásil Radim Kučera. „Není důvod k panice. Slovácko nás vyloženě nepřehrálo, ale bylo produktivní. Hrálo chytře a my jim výhru umožnili našimi chybami.“ Kučera je přesvědčený, že Baník zápas neodflákl. „Pořád se kluci rvali o výsledek. Jiní by se složili a dohrávali utkání jen zezadu. My jsme se stavěli na nohy. A už není rozdíl, jestli prohrajete 2:4 nebo 2:5.“