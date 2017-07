Druhý pokus vyšel, sparťanský obránce Nový už může hrát za Jihlavu

V únoru se zjistilo, že zřejmě pražská Sparta udělala chybu v registrování, čímž by byla Jihlava pro mladého fotbalistu už čtvrtým klubem v jedné sezoně. A to pravidla neumožňují.

„Nevím, čí to tehdy byla přesně vina, a už se v tom popravdě ani nechci patlat. Samozřejmě mě to mrzelo, ale nemohl jsem s tím nic dělat,“ krčil rameny Nový.

Vybíral ze tří nabídek

Jeho přesun na Vysočinu tedy nakonec vyšel až na druhý pokus. Nový se stal jedním ze dvou noviců prvoligového jihlavského A-týmu, který už zítra vkročí do sezony 2017/18 na hřišti Karviné.

„Měl jsem ještě dvě nabídky z první ligy, jenže já se rozhodl pro Vysočinu, protože se mi tady moc líbilo,“ hlásil rodák z Prahy.

Neodradil ho přitom ani pohled do statistik, které jsou pro Jihlavu nepříjemně tvrdé. V zatím každé prvoligové sezoně bojovala hlavně o udržení.

„Já doufám, že letos to bude v našem podání něco úplně jiného. Podstatně úspěšnějšího,“ ujišťoval Nový, který prý v závěru loňského ročníku Vysočině vyloženě fandil. „To je pravda, držel jsem jí strašně moc palce. Bylo to sice chvíli dost natěsno, ale nakonec se záchrana podařila. Jsem rád,“ doplnil.

Přechod z hlavního města do podstatně menší Jihlavy mu nikterak nevadí. „Už taky proto, že tady nebudu pořád. Někdy budu dojíždět do Prahy, jindy zůstanu. Mám to takhle v pohodě nakombinované,“ svěřil se Nový.

Dřív, než mu klub našel vhodný byt, přespával u spoluhráče Petra Hronka. A i v ryze mužské domácnosti sem tam došlo na vaření.

„Musím přiznat, že Petr je mnohem lepší kuchař než já,“ smál se novic jihlavského A-týmu, který má před startem nového soutěžního ročníku zcela jasnou představu o tom, jak by jeho působení na Vysočině mělo vypadat.

„Přál bych si, abychom hráli pokud možno v klidu, abychom se nemuseli strachovat o záchranu. A abych Jihlavě co nejvíc pomohl,“ prozradil Nový.