Šance hrát v Jihlavě? Půlprocentní, mrzí Nového. Míří do juniorky Sparty

„Zvažujeme, že se obrátíme na fotbalový svaz, aby celou situaci znovu posoudil,“ říká Bokša. „Je to atypická situace. Ale ještě celou záležitost nepovažuji za definitivní. Rozhodneme se během několika nejbližších dnů.“

Je to bezesporu jeden z nejsilnějších příběhů na startu fotbalového jara. Třiadvacetiletý krajní obránce Sparty Martin Nový, kterého v zimní přestávce přivedla na hostování sestupem ohrožená Jihlava, se nečekaně musí vrátit zpět do pražského klubu.

„Výklad FAČR je takový, že hráč Nový během stávajícího soutěžního ročníku už dosáhl maximálního možného počtu působení ve třech klubech - ve Vlašimi, Spartě Praha a Jablonci. Je paradoxem, že k utkání nastoupil pouze v dresu Jablonce,“ říká Bokša.

„Svaz argumentuje tím, že Sparta, tedy Nového mateřský klub, jej měla z Vlašimi stáhnout ještě v průběhu června 2016. Tím by nic nebránilo tomu, aby se nyní Jihlava stala jeho povoleným třetím klubem v sezoně,“ vysvětluje.

„Výklad jednotlivých slov a pasáží v soutěžním řádu je možný dvojím způsobem. Celá věc rozhodně není tak jednoznačná, jak se prezentuje,“ tvrdí Bronislav Šerák, právní zástupce agentury Nehoda Sport, která hráče zastupuje.

„Je přesně uvedeno, že v jednom soutěžním ročníku je hráč oprávněn v režimu profesionálních hráčů uskutečnit přestup pouze dvakrát, tedy v té době působit nejvýše ve třech klubech. Jenže nikde není jasně stanoveno, zda soutěžní ročník začíná striktně 1. července, nebo až prvním ligovým kolem,“ tvrdí Šerák. „Proto věříme, že nakonec zvítězí zdravý rozum a hráči dostanou prostor k rozvoji své fotbalové kariéry.“

Samotný hráč s tím, že by na jaře působil na Vysočině, už příliš nepočítá. „Určitě bych měl zájem do Jihlavy jít. Ale myslím si, že to není možné,“ smiřuje se s rozhodnutím svazu.

A optimismem ho příliš nenaleje ani zpráva o tom, že FC Vysočina zatím svůj boj definitivně nevzdává. „Půlprocentní šance tam je, ale bylo by to spíš otázkou štěstí. Rád bych se vrátil, ale nemyslím si, že je to reálné,“ krčí rameny Nový.

Včera dopoledne si proto přijel do Jihlavy pro své věci s tím, že se přesouvá domů. „Ozvali se mi ze Sparty, budu hrát za juniorku,“ prozradil. Kdy se k pražskému celku připojí? „Zatím nevím, mám ještě rozjednané s Vlašimí, že možná budu trénovat s nimi. Ale zápasy bych hrál za juniorku Sparty,“ říká.

Tulisovo prohlášení překvapilo

Ředitel FC Vysočina Zdeněk Tulis o víkendu v souvislosti s celou kauzou překvapil prohlášením o tom, že Nový měl jen doplnit kádr, protože Jihlava zrovna řešila rozsáhlou marodku. „Nebyl stěžejním hráčem našeho mužstva,“ vysvětlil Tulis v rozhovoru pro MF DNES.

Přitom trenér Michal Bílek si příchod Nového pochvaloval. A z jeho vyjádření bylo jasně cítit, že s hráčem pro jarní část sezony počítá. „Potřebovali jsme pravého beka a přišel kluk, který může hrát na více postech, i zleva,“ chválil sparťanského univerzála. „Má dobrou kopací techniku, zahrává i standardní situace. Zatím se jeví dobře,“ doplnil.

Vyjádření ředitele jihlavského klubu Nový komentovat nechtěl. „Nečetl jsem to,“ omlouval se. „Přivedli mě v zimě jako jediného nového hráče, vyšlo to tak, že bych v úvodním kole na Slavii hrál. To je vše, co k tomu můžu říct,“ doplnil.

Jedinou zimní jihlavskou posilou tak zůstává bosenský záložník Marin Popović. A přestože přestupní termín končí až ve středu o půlnoci, zřejmě se na tom ve zbývajících hodinách nic nezmění. „Jednáme sice se Spartou ještě o jednom hráči, ale nevidím to příliš reálně,“ prozradil Bokša.

Další posilu tak zřejmě může přivát už jen nečekaný zlom v případu obránce Nového.