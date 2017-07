Sparta pustila Haška do Bohemians. Necítil jsem tam šanci, přiznává

Účastník nedávného mistrovství Evropy do 21 let tak bude moci pokračovat ve spolupráci se svým otcem, který je hlavním koučem Klokanů. „Samozřejmě mám radost. Je to pro mě důležité, že jsem tady zůstal, protože ve Spartě by to pro mě bylo v tuhle chvíli hodně těžké. Necítil jsem tam šanci, že bych tam vůbec mohl být,“ řekl Martin Hašek pro klubovou televizi.

„Chtěl jsem jít někam do ligy a kam jinam než do Bohemky, kde jsem zvyklý, kde to mám rád. Znám tady kluky i lidi kolem klubu.“

Hašek ve Spartě působil v mládežnických kategoriích, pak odešel na hostování do druholigové Vlašimi a následně do Bohemians. Na obou štacích ho vedl otec, Martin Hašek starší, bývalý reprezentant.

Přestupová jednání mezi kluby se protahovala, Sparta nejprve trvala na hostování, Bohemians naopak měli zájem o přestup.

„Už někdy v březnu jsem se dozvěděl, že má Bohemka nadále zájem a baví se se Spartou i o možné koupi. Já jsem říkal, že určitě jo,“ prozradil Hašek. „V Čechách jsem o žádném jiném klubu neuvažoval, Bohemka pro mě byla prioritou.“

V zelenobílém dresu se mohl sejít i s mladším bratrem Filipem, který zatím zdárně kopíruje sourozencovy kroky. Ze Sparty odešel hostovat do Vlašimi a nyní v létě to zkoušel na testech v Bohemians.

Už se však vrátil do středočeského týmu, za který v přípravě proti Žižkovu dvakrát skóroval.

To Martin Hašek má jiné problémy: „Měl jsem problémy s dutinami i s nosem, něco v krku. Takže zatím jen lehce nějaký výklus a zabíhací posilování,“ popsal.