Itálie je nejlepší cesta. Graiciar chce napodobit Jankta a Schicka

Talentovaný fotbalista prožívá hektické období, snaží se tomu však nepodléhat. „Člověk by si to neměl moc brát, aby se mu z toho nezatočila hlava,“ uvědomuje si Graiciar. Do Liberce přišel v zimě z Plzně. A v Liberci na hostování z italského velkoklubu také ještě rok zůstane.

Snažíte se brát přestup do Itálie v klidu, ale přece jen: Jaká byla vaše první reakce, když jste se o zájmu Fiorentiny dozvěděl?

Byl jsem nadšený. Už od 14 let, kdy jsem byl na stáži v Arsenalu Londýn, bylo mým snem dostat se do zahraničí. V Arsenalu mi to ale kvůli zranění nakonec nevyšlo. V zimě jsem odcházel z Plzně s tím, že se chci prosadit v dospělém fotbale, což mi Liberec umožnil. Teď se budu soustředit na to, abych tady v následujícím roce odvedl co nejlepší práci.

Dostal jste nabídku z Itálie na základě svého startu na Euru do 19 let?

Ne, bylo to jasné už asi měsíc před mistrovstvím Evropy. Když jsem byl na reprezentačním srazu osmnáctky v Srbsku, byli se na mě zástupci Fiorentiny poprvé podívat. Říkali, že jsem jejich zájem vzbudil díky dvěma zápasům, v nichž jsem dal gól.

Martin Graiciar pózuje s typicky fialovým dresem italské Fiorentiny.

Je pro vás Itálie vysněnou fotbalovou zemí?

Mým snem je Anglie nebo Německo, ale myslím, že pro mladého hráče je Itálie nejlepším odrazovým můstkem. Člověka potěší, že o něj projeví zájem tak velký klub jako Fiorentina, jeden z nejlepších italských týmů.

Jste ještě v kontaktu s Arsenalem, který vás kdysi zkoušel?

Ano, Arsenal mě pořád sleduje, ale s manažerem i rodinou jsme zvážili všechny stránky a usoudili jsme, že nejlepší pro mě bude přestoupit po vzoru Patrika Schicka nebo Jakuba Jankta do Fiorentiny. Zkrátka zvolit italskou cestu.

V Itálii jste teď strávil několik dní. Co tam už máte za sebou?

Po sportovní prohlídce jsem podepsal kontrakt a okamžitě jsem vyrazil na soustředění na sever Itálie. Byl jsem tam do neděle, absolvoval jsem šest tréninků a viděl dva zápasy, do kterých jsem ale nezasáhl, aby mě po náročném programu nepřetížili.

Jaký jste z toho měl pocit?

Myslím, že jsem obstál. A viděl jsem obrovský fotbalový rozdíl mezi Českem a Itálií. Ukázalo mi to spoustu věcí, na kterých musím zapracovat, ať už je to rychlost práce s balonem, jiná technika a podobně.

Budete tedy muset své fotbalové dovednosti o hodně víc pilovat?

Určitě. Po každém tréninku si asi budu muset přidávat, abych se dostal na úroveň hráčů v Itálii. Je těžké prosadit se v Liberci, natožpak v italské Serii A. Ale beru to jako pozitivum, může mě to posunout jedině dál. Jsem rád, že jsem byl s Fiorentinou na soustředění a mohl všechno vidět na vlastní oči.

Jak na vás zapůsobilo zázemí Fiorentiny?

To je něco neskutečného. Tým má tři maséry a třeba i nutričního specialistu. Hráči se před každým tréninkem i po něm váží, spí s hodinkami, aby se případně zjistila jejich únava, před každým tréninkem se navíc chodí na EKG. Je to fakt obrovský skok proti tomu, co jsem dosud znal.

Martin Graiciar na tréninku Liberce

Jak jste se s italským klubem dohodl dál?

Podepsal jsem kontrakt na pět let s tím, že rok budu na hostování tady v Liberci a příští léto se pak přesunu do Itálie.

Budete po zážitcích z Itálie mít vůbec motivaci pro zápasy české ligy?

Je mi 18 let a motivaci mám obrovskou. Chci odvést pro Liberec sto procent. Ukázat se a pomoct týmu k úspěchu.

Věříte, že dostanete víc šancí na hřišti než na jaře?

Bude záležet na mých výkonech při trénincích i při zápasech. Ale doufám, že dostanu větší prostor. Přece jen hodně hráčů odešlo a v týmu je méně útočníků. Chtěl bych poděkovat trenéru Trpišovskému i celému realizačnímu týmu Liberce a stejně tak trenéru Hlavničkovi, který se mnou dělá individuální tréninky.