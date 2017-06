Plzeňský záložník Chrien mění dres. Na pět let se upsal Benfice Lisabon

Zvětšit fotografii Plzeňský záložník Martin Chrien (v modročerveném) přišel o míč po souboji s Tomášem Vondráškem z Teplic. | foto: Ladislav Němec, MAFRA

dnes 22:23

Tři roky patřil slovenský fotbalový záložník Martin Chrien (21 let) Plzni. V jejím dresu zasáhl do 35 ligových zápasů, v nichž dal 3 góly. Většinu času však strávil na hostováních v Českých Budějovicích, Brnu a Ružomberoku. Jeho fotbalový um však neunikl pozorovatelům z Benfiky Lisabon. Ve čtvrtek podepsal se slavným portugalským klubem smlouvu na 5 let.

Chrien na sebe také upozornil dobrými výkony v dresu slovenské reprezentace na uplynulém ME hráčů do 21 let v Polsku. Ve všech třech duelech nastoupil v základní sestavě a zaznamenal dvě branky. A tak jednání nabrala záhy na obrátkách. „Martin dostal velmi zajímavou nabídkou, která se prakticky nedala odmítnout. Za celou Viktorku bych mu popřál, ať se mu v Portugalsku daří,“ okomentoval přestup na klubovém webu generální manažer Adolf Šádek. „Veškerá jednání s Benfikou byla od samého počátku velmi korektní a na vysoce profesionální úrovni,“ dodal plzeňský manažer. Výši přestupové částky se oba kluby dohodly nezveřejňovat. Spekuluje se ale o částce 25 milionů korun.