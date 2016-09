Zoubele o spalování šancí: Musíme to odšpuntovat nějakou šmudlou

Právě jeho výkon v sobotním domácím zápase přesně vystihuje aktuální situaci jihlavských fotbalistů. Přestože se záložník FC Vysočina Lukáš Zoubele dostal do tří slušných šancí, svými dvěma střelami a jednou hlavičkou ani jednou nezamířil mezi tři tyče jablonecké branky.

Navázal tak na seriál promarněných příležitostí z předchozího utkání v Karviné. „Potřeboval bych dát gól, aby to ze mě spadlo,“ uvědomuje si Zoubele, který však ve střeleckém trápení v úvodu nové sezony rozhodně není sám. „Máme hodně šancí, ale nedáváme góly. A to nás stojí body.“

Proti Jablonci se to znovu potvrdilo.

Mrzí nás to. Do zápasu jsme dobře nastoupili, byli jsme aktivní, co žjsme chtěli. Pak jsme dostali gól a docela nás to srazilo. Na chvilku jsme z toho vypadli. A potom jsme těžko naskakovali. Ale ještě se dalo vyhrát. Škoda, remíza je málo.

Právě vy jste mohl v závěru rozhodnout.

V té 91. minutě, ale i předtím, jsem měl nějaké šance nebo pološance. Ale nemůžu se trefit. A stejně tak ostatní. Přitom na tréninku na tom pracujeme a jde nám to. Ale potom přijde zápas, jsme zbrklí a měkcí. J átaky, všechny střely šly vedle. Možná je potřeba zachovat chladnou hlavu. Jsme zkušení hráči a nedáváme góly. Proto nevyhráváme.

Co se s tím tedy dá dělat?

Je to prostě potřeba odšpuntovat nějakou šmudlou, vyhrát, a pak si myslím, že bychom se mohli uvolnit. Vždyť my jsme na začátku měli dobré zápasy. Ale nevyhrajete první, druhý a najednou se to začne nabalovat...

Potom už asi začne pracovat také psychika.

Přesně tak. Nevyhrajete další zápas a už jste trochu pod tlakem. Začne to být nepříjemné. Musíte zvítězit doma s Teplicemi, a přitom stačí jediný odražený míč, Leva (Andrea Levakovič –pozn. red.) to trefí neskutečně, dá gól týdne a vy prohrajete další důležitý zápas. A najednou musíte vyhrát s Jabloncem.

Jenže se to znovu nepovede...

Takže pro další body jedete na Slovácko. Tam musíme uspět. Nic jiného nám nezbývá, teď už musíme bodovat furt.

Před vaším sobotním zápasem porazila Příbram 3:2 Teplice a dočasně vás odsunula na poslední místo. Věděli jste o tom?

Když jsem se na to díval naposledy, Příbram remizovala. Že nakonec vyhráli, to ani nevím. Říkáte mi novinku. Ale ono je to jedno. My se musíme koukat sami na sebe.

V týdnu vedení klubu reagovalo na váš špatný vstup do soutěže změnou hlavního trenéra. Jak jste to vnímali?

Nám bylo především líto, když nám pan Hipp oznámil, že odchází z pozice hlavního trenéra. Protože si myslím, že je to velmi kvalitní kouč. Jeho tréninky měly kvalitu. Ale naštěstí si ho pan Bílek nechal jako asistenta.

A jak na vás pan Bílek zapůsobil? Dodal týmu potřebný impulz?

Musím říct, že do toho přinesl ještě něco navíc. Co se týče přípravy, profesionality... Takže si myslím, že si s panem Hippem sednou a vytvoří super tým. Myslím, že to impulz byl. I když všichni už předtím pracovali skvěle. Teď se jen musíme zvednout a začít vyhrávat.

Pan Bílek v minulosti působil jako hlavní trenér u české reprezentace, pan Hipp jako asistent u slovenské... To je dobrá vizitka pro současný realizační tým.

To jo, máme slušné kouče. (usmívá se) Takže teď už je to jen na nás. Na tom, co předvedeme na hřišti.