Chceme prohánět špičku ligy, plánuje si zlínský navrátilec Železník

„Ale myslím si, že je to pořád rodinný klub, jak jsem jej znal. Zlín vždycky byl založený na týmovosti, ne na individualitách, a tak to bude i dál,“ domnívá se v rozhovoru pro MF DNES před nedělním startem ligy sedmadvacetiletý Železník, jeden z očekávaných lídrů týmu.

Jaký zatím je váš návrat do Zlína?

Vyšlo nepříjemně, že jsem začal zraněním. Ale už jsem poznal nové kluky v kabině, kteří mě přijali fantasticky. Jsem doma, kde jsem vyrůstal. Jsem tady spokojený.

Už se nemůžete dočkat, až sezona začne?

To je asi v každém týmu, že se celou přípravu těšíte, až začne kolotoč ligových zápasů. U nás teď bude třešničkou ta Evropská liga.

Jak se na týmu projevilo tolik hráčských změn?

Je tady sedm osm nových tváří. Asi nám to nepůjde úplně podle představ hned, musí si to sednout. Ale podle našich pocitů i trenérových rozborů je to s každým zápasem lepší a lepší, už to jen dopilovat.

Kromě Sparty, Slavie a Plzně asi nikdo takové posilování jako Zlín v létě nepředvedl, že?

Je to pravda.

Jak se na to díváte coby Zlíňák?

Je tady pár mladých hráčů, kteří by se mohli postupně zapojovat do tréninku. A šanci určitě budou dostávat i tak. Ale na druhou stranu, pokud není z čeho brát, je potřeba tým doplnit i odjinud. Noví hráči jsou kvalitní, teď jen aby zapadli.

Třeba osmnáctiletý záložník Patrik Hellebrand i kvůli tomu odešel do Slovácka. Chápete jej?

Nevím, jak to u něj bylo. Ale samozřejmě to je škoda, když odejde reprezentant, velký talent.

Rozumí už cizinci všem pokynům?

Když jsou videorozbory, probírá se taktika, je u toho vždy asistent trenéra Honza Kameník, mezi jeho úkoly patří i překládání cizincům. Není v tom problém.

Volno trávíte všichni spolu, Češi i cizinci?

Do jedné kavárny se všichni nevlezeme, to bychom si museli otevřít jednu jen pro nás. Mezi cizince už moc nemusím počítat Gajiče, Džafiče, ti už česky umí. Třeba Ekpai, Diop, Beauguel, Traoré, ti jdou na kafe spolu. Mají k sobě blíž a řeknou si toho víc než s náma. V kabině ale není žádný problém.

Hráči jsou z Bosny, Srbska, Slovenska, Francie, ale i z Argentiny, Nigérie, Pobřeží slonoviny a Senegalu. Přinesla každá národnost do kabiny něco „svého“?

Zatím jsem si ničeho nevšiml. Ani jsme neokusili jejich jídla, i když bych se ničemu nebránil. Když je příležitost, nakonec stejně každý přineseme nějakou tu pizzu a podobně.

Jak vlastně tohle všechno fungovalo ve Slavii a Mladé Boleslavi?

Já jsem nejdřív ze Zlína byl zvyklý jen na Čechy, Slováky a maximálně Balkánce, pro které je to přizpůsobení přece jen jednodušší. Ve Slavii a Boleslavi už to bylo docela jiné a fungovalo to tam stejně jako teď ve Zlíně.

Jaké budou po všech těch změnách letošní ambice Zlína?

Bylo by skvělé, kdybychom se zase pohybovali do pátého místa. Samozřejmě špička ligy - Sparta, Slavia a Plzeň - je teď někde jinde, ti asi ostatním ustřelí. Boleslav má taky silný tým. Ale byl bych rád, kdybychom je trošku proháněli a v některých zápasech s nimi dokázali urvat body. Základem bude jako vždy vyhrávat doma a dovézt něco zvenku. Hrát o horní část tabulky by bylo skvělé, ale bude to velice těžké. Liga je po příchodech opravdu našlapaná. Tím, že se hraje letos o přímý postup do Ligy mistrů, se do toho každý chce opřít. Pro diváky to bude skvělé. I ve Zlíně se permanentky prodávají ohromně rychle.

Předpokládám, že bude důležité dobře odstartovat v době, kdy ještě nebudete tříštit síly mezi českou a Evropskou ligu.

Je to tak. A není ani potřeba moc sledovat los, protože celá česká liga je kvalitní. Musíme chytit začátek, abychom se zbytečně netopili v tom, že nemáme tolik bodů, kolik jsme chtěli, v době, kdy budeme hrát i Evropskou ligu.

A jaká bude vaše ambice v Evropské lize?

Nechci mluvit jen o tom, že si to budeme chtít užít. Určitě se neplánujeme z těch zápasů po..., chceme tam udělat dobrý výsledek, moc by se mi líbilo, kdyby se nám povedlo totéž, co předloni Liberci.

Hodně vás mrzí, že pohárové zápasy budete hrát v Olomouci, a ne ve Zlíně?

Je to obrovská škoda. Myslím, že zlínský stadion není špatný, ale asi tady holt nejsou splněné všechny potřebné podmínky. Na druhou stranu Olomouc není daleko, fanoušci si tam cestu najdou. Teď ještě abychom dostali i nějakého dobrého soupeře.

Je olomoucký stadion lepší než hradišťský, kde jste taky mohli hrát?

Je tam asi nějaká rivalita, ale stadion má Slovácko nádherný. Mně je to celkem jedno.

Trenér Páník v těchto dnech vyřadil z kádru obránce Lukáše Pazderu, který chce v zimě po konci smlouvy odejít do Ostravy. Překvapilo vás to?

S Lukášem jsem se sice bavil, ale nevěděl jsem, že už v Baníku smlouvu i podepsal. Zdeněk Grygera nám nějaké informace řekl, ale to by mělo zůstat v kabině. Ve fotbale holt někdo odchází a jiný přichází. Když se Lukáš rozhodl odejít do Baníku, přeju mu štěstí, ať se mu daří.

Pazdera měl být kapitánem. Převezmete tu roli tím pádem vy?

Zatím jsme to neřešili. Lukáš má zatím individuální program, třeba se nakonec vše změní, on tady zůstane a bude kapitánem. Když tak jsou další koně - Pepa Hnaníček, Tomáš Janíček. Když mi pásku dají, budu za to rád.

Lukáš Železník v dresu Slavie

Vy jste o část přípravy přišel kvůli zdravotním problémům. Jak jste na tom nyní?

Skvěle. Už skoro dva týdny jsem trénoval s kondičním trenérem Míšou Molkem, který mě dal do kupy. Musím říct, že to bylo hodně náročné. Po dvou týdnech bez tréninku jsem se do toho zase musel dostat. Ale od středy už zase trénuju s týmem, myslím, že to bude dobré.

Co přesně se vám vlastně stalo?

Byl to stejný kotník, který už jsem měl operovaný ve Slavii. V prvním zápase tady ve Zlíně proti Třinci mě borec v poslední minutě zezadu přejel, kotník mi přisedl a on se mi celý protočil. Nejdřív jsem myslel, že to bude moc vážné, ale naštěstí rezonance i vyšetření u doktora Holibky v Olomouci ukázaly, že to nebylo nic vážného. Vazy byly jen natažené, nic přetrženého. Dopadlo to dobře. Jsem připravený. Teď záleží jen na trenérovi, jak posoudí můj stav.

To byste byl hned schopný hrát v základní sestavě nedělní zápas v Liberci?

Týden je ještě dlouhý. Uvidím, jak se budu cítit na trénincích. Ale myslím, že bych to zvládl.