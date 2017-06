Železník se neusadil ani v Mladé Boleslavi, vrací se do Zlína

Fotbal

Zvětšit fotografii Zlínský útočník Lukáš Železník děkuje fanouškům za podporu. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

dnes 11:02

Fotbalista Lukáš Železník neodcestoval s Mladou Boleslaví na soustředění do Rakouska a vrátí se do Zlína. Jeho dres obleče opět po roce a půl a měl by jim pomoci v základní skupině Evropské ligy.

Sedmadvacetiletý útočník Železník opustil Zlín vloni v lednu, kdy přestoupil do pražské Slavie. Tam se ale brzy vážně zranil a v silné konkurenci se neprosadil, takže letos v zimě zamířil do Mladé Boleslavi. „Včera večer jsme se s Mladou Boleslaví domluvili. Nyní už je potřeba jen dotáhnout technické záležitosti jeho návratu,“ řekl sportovní manažer Zlína Zdeněk Grygera. Železník se stane čtvrtou letní posilou Zlína. Tým, který díky výhře v domácím poháru postoupil přímo do základní skupiny Evropské ligy, už doplnili Lukáš Bartošák, Adnan Džafič a Pablo Podio. Na hostování by pak mohl přijít ze Slavie Gino van Kessel a klub má údajně zájem i o Petra Jiráčka či Ubonga Ekpaie. Železník ve Zlíně zahájil profesionální kariéru. V klubu strávil šest let, zažil postup do první ligy a byl i kapitánem týmu. V lize má na kontě 37 utkání a 11 vstřelených branek.