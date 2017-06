Bartošáka zlákala Evropská liga. Přestoupil z Liberce do Zlína

Před dvěma lety dal před Zlínem přednost Liberci. Teď už Lukáš Bartošák nabídce Fastavu neodolal a po pěti letech v Čechách je zpátky v rodném kraji.

„Co bylo před dvěma roky, ktomu bych se už nevracel. Jsem tady a jsem rád. Budou se hrát evropské poháry, to bylo největší lákadlo,“ přiznává Bartošák, který se se Zlínem dohodl na smlouvě do konce června 2020.

Byť je mu teprve 26 let, z kádru trenéra Bohumila Páníka má s evropskými poháry nejbohatší zkušenosti. S Libercem dvakrát postoupil do skupinové fáze Evropské ligy, celkem v ní zasáhl do 18 utkání.

„Před prvním zápasem jsem byl nervózní, pak jsem si je jenom užíval. Bylo to neskutečné. Nejraději vzpomínám, jak jsme vyhráli 1:0 vMarseille. Tam jsme bránili 90 minut. Zvolili jsme taktiku, že je nepustíme do vlastního vápna. Velký zážitek byl také zápas na Hajduku Split,“ líčí Bartošák.

Zatímco s Libercem se musel prokousávat zrádnými předkoly, Zlín má shodou příznivých okolností jistou účast ve skupinové fázi Evropské ligy. Nejen proto si Bartošák vyžádal odchod z Liberce.

„Potřeboval jsem jiné prostředí, chtěl jsem pryč,“ prohlásil fotbalový univerzál, který se na jaře vytratil ze sestavy Slovanu. Proč? „Úpadek formy, trenér chtěl změnu, tak dal do základu jiné hráče. Doufám, že Zlín pomůže mně a já jemu.“

Bartošák se v Liberci zaskvěl především v prvním půlroce, kdy patřil mezi nejlépe hodnocené krajní obránce soutěže, což ho katapultovalo dokonce do reprezentace.

„Třeba do ní ještě nakouknu,“ věří odchovanec Brumova, odkud ho Zlín marně lákal už v mládežnických kategoriích. „Chtěl jsem si dodělat školu a zůstal jsem v Brumově, kde jsem šel postupně do mužů.“

Přes druholigové štace v Hlučíně, Karviné a na Žižkově zakotvil v Liberci. Z útočníka se přitom postupně přeorientoval na krajního beka.

„Tam se cítím nejlépe, ale klidně můžu nastoupit i v záloze,“ ujišťuje Bartošák.

I když ve Zlíně nikdy nehrál, do neznámého prostředí nejde. „Je tady spousta kamarádů, znám tu hodně lidí, je to výhoda,“ pochvaluje si Bartošák.

Z kabiny má nejblíže k stoperu Bačovi, který pochází také z Brumova, a záložníku Hnaníčkovi, proti němuž hrával před lety v divizi.

„S ostatními kluky jsme se potkávali v první i ve druhé lize. Konkurence je teď ve Zlíně obrovská. To je dobře, bude se makat na tréninku. Doufám, že budeme hrát o nejvyšší patra,“ přeje si Bartošák.