Plzeň zná soupeře pro 3. předkolo, pak může dostat Liverpool či Sevillu

Nejdřív nasazení s vidinou přijatelného soupeře, poté nejspíš Plzeňští narazí na velmi kvalitní mužstvo z jedné z elitních evropských soutěží.

Tuzemský vicemistr má ze všech českých pohárových zástupců nejpřesnější informace o možných protivnících, do kvalifikace o Ligu mistrů vstoupí ve třetím předkole, jehož los se uskuteční 14. července.

Plzeň se utká buď s FCSB Bukurešť, což je bývalá Steaua, Young Boys Bern, OGC Nice, Istanbul Basaksehir nebo AEK Atény. Tedy z týmy z druhých míst ligových soutěží z Rumunska, Švýcarska, Turecka, Řecka a bronzovým mužstvem z Francie.

Soupeři pro Plzeň 3. předkolo Ligy mistrů: FCSB Bukurešť, Nice, Young Boys Bern, Istanbul Basaksehir, AEK Atény. 4. předkolo, když bude Plzeň nenasazená: FC Sevilla, Neapol, Liverpool, Dynamo Kyjev, Ajax 4. předkolo, kdy bude Plzeň nasazená: CSKA Moskva, Bruggy, Sporting Lisabon, Hoffenheim a ?. Poznámka: Aby byla Plzeň i ve 4. předkola nasazená, musí Ajax či Dynamo Kyjev vypadnout ve 3. předkole.

Loni byla v plzeňské roli Sparta, narazila na Steauu a vypadla. Předloni sparťané ve 3. předkole nestačili na CSKA Moskva, který je stejně jako Plzeň mezi nasazenými vedle Dynama Kyjev, Ajaxu Amsterdam a Brugg.

Pokud se mužstvu Pavla Vrby podaří ve třetím předkole uspět, následně bude nejspíš mezi nenasazenými. Okruh soupeřů pro play off je pak následující: FC Sevilla, Neapol, Liverpool, ale také Ajax a Dynamo Kyjev. Ty však nejdřív musí postoupit ze třetího předkola.

Pokud by Dynamo či Ajax neuspěly, Plzeň se posune a i ve 4. předkole bude nasazená. Pak by mola narazit na Sporting Lisabon, Hoffenheim, CSKA Moskva, či Bruggy. Ruský a belgický tým však hrají rovněž ještě 3. předkolo.

Mimochodem, vždycky když Pavel Vrba hrál s Plzní o Ligu mistrů, všech dvanáct utkáních v předkolech vyhrál... Nyní se do západočeského klubu po třech a půl letech vrátil.

Mistrovská Slavia má jedinou jistotu: ve třetím a v případném čtvrtém předkole bude mezi nenasazenými. Nejtěžším protivníkem by pro ni byl Olympiakos Pireus, ostatních devět týmů musí nejdřív projít z druhého předkola. Los třetího předkola se uskuteční ještě před odvetami druhé části kvalifikace (Cesta Slavie do Ligy mistrů, více zde).

Sparta jako třetí mužstvo české nejvyšší soutěže bude ve třetím předkole Evropské ligy nasazená. Její koeficient, podle kterého se před losem určuje nasazení, je nejvyšší ze všech českých klubů. Je lepší než má například AC Milán, PSV Eindhoven, Everton, Marseille či Freiburg.

Důležitá pohárová data 19. června: los 2. předkola (Mladá Boleslav)

13. července: úvodní zápas 2. předkola Evropské ligy (Mladá Boleslav)

14. července: los 3. předkola (Slavia, Plzeň, Sparta, Mladá Boleslav)

20. července: odveta 2. předkola Evropské ligy (Mladá Boleslav)

25. a 26. července: úvodní zápasy 3. předkola Ligy mistrů (Slavia, Plzeň)

27. července: úvodní zápas 3. předkola Evropské ligy (Sparta, Boleslav ?)

1. a 2. srpna: odvety 3. předkola Ligy mistrů (Slavia, Plzeň)

3. srpna: odvety 3. předkola Evropské ligy (Sparta, Boleslav?)

4. srpna: los 4. předkola

15. a 16. srpna: úvodní zápasy 4. předkola Ligy mistrů (Slavia?, Plzeň?)

17. srpna: úvodní zápas 4. předkola Evropské ligy (Sparta?, Boleslav ?)

22. a 23. srpna: odvety 3. předkola Ligy mistrů (Slavia?, Plzeň?)

24. srpna: dvety 4. předkola Evropské ligy (Sparta?, Boleslav?)

24. srpna: los skupin Ligy mistrů (Slavia?, Plzeň?)

25. srpna: los skupiny Evropské ligy (Zlín, Sparta?, Boleslav?)

Její soupeř může být z Kypru, Ázerbájdžánu, Běloruska, Slovenska, Albánie, Skotska, Lotyšska či Rakouska, ale i nizozemský Utrecht, polská Gdynia či rumunská Craiova, někdejší působiště sparťanského záložníka Bogdana Vatajelua. Nasazená by pak byla i v play off.

Mladá Boleslav půjde už do druhého předkola a před losem bude nasazená. Hrozí ji týmy z Balkánu, z bývalých zemí Sovětského svazu, Skandinávie, ale i třeba Glasgow Rangers, který se do pohárů vrací po šesti letech. V případě úspěchu by i v další části kvalifikace mohla být nasazená, v play off však už ne.

Starosti s předkoly si nemusí dělat Zlín, který jako vítěz českého poháru jde přímo do skupinové fáze Evropské ligy.

S největší pravděpodobností bude při losu až ve čtvrtém výkonnostním koši, takže má naději na tři atraktivní soupeře. A naopak se vyhne Arnhemu, Konyasporu, Luhansku, Waregemu či Atalantě Bergamo.