Iluze o velké lize. Může fotbalová Slavia zaútočit na Ligu mistrů?

Nejspíš o tom slávisté nepřemýšleli, když po sobotním pohodlném triumfu 4:0 nad Brnem táhli Prahou. Po třicátém kole udrželi dvoubodový náskok před druhou Plzní, pak střídali bary i vítězné drinky, kouřili doutníky a ligovou trofej táhli všude s sebou.

Možní soupeři Slavie ve 3. předkole Ligy mistrů Olympiakos Pireus

Celtic Glasgow

Salcburg

FC Kodaň

Ludogorets Razgrad

BATE Borisov

APOEL Nicosia

NK Maribor

Garabag Agdam Poznámka: Až na Olympiakos musí všechny týmy nejdřív postoupit z 2. předkola.



„Naše cesta ještě nekončí,“ prohlásil záložník Josef Hušbauer, než se šampioni hnuli z roztančeného Strahova.

Plzeň byla imaginárním mistrem pouze 12 minut, ale zápletka to byla. Úřadující mistr vedl nad Jihlavou 1:0, zatímco Slavia byla na nule. Pak se gólová hráz protrhla.

Dávno před koncem fanoušci v červenobílých dresech přelezli ploty, přeběhli tartanovou dráhu a netrpělivě čekali, až se pískne konec. Kalamita na hřišti? Trochu ano, ovšem hráči tu invazi přežili bez úrazů. Obrovská euforie, Slavia dominovala poprvé po osmi letech.

Plzeň naopak po dvouleté nadvládě předala trůn. Ironické je, že definitivní plzeňský pád v sobotu řídil útočník Tecl, který do Slavie přišel až letos v lednu. Za 15 milionů. Hádejte odkud. Z Jablonce, ale oklikou přes Plzeň.

„Druhé místo není tragédie, ale teď si vyhrneme rukávy a dáme se do práce,“ pravil plzeňský útočník Marek Bakoš, když bylo po všem.

Česká liga zažila nevšední sezonu a vyhlíží takovou, která může být nadlouho nezapomenutelná. Vítěz postoupí přímo do Ligy mistrů, což mu přinese pohádkový benefit přes 300 milionů korun.

Dají se očekávat zběsilé dostihy od prvního kola. Všichni favorité chtějí dosáhnout na Champions League a zbrojí už teď.

Slavia vyhlásila, že by do Ligy mistrů ráda už letos – přes kvalifikaci.

Na české scéně byla nejlepší, nastřílela nejvíc gólů a naposledy prohrála loni v srpnu. Přes zámožné čínské majitele hodlá kupovat nové hráče, ale zároveň ztrácí šikovné osobnosti. Stoper Lüftner mizí do Kodaně, snaživý záložník Barák do Udine, klíčoví Afričané Deli a Ngadeu vážně přemýšlejí o odchodu do Francie, kde se domluví.

Zatímco slávisté si v kabině rozdělují odměnu 30 milionů korun, trenér Šilhavý se musí připravit, že ho čeká ještě obtížnější úkol než letos.

Zvlášť při pohledu na rozpínavou konkurenci. „Nebojím se té výzvy. Jak říkal pan trenér Škorpil: Každým úspěchem si zaděláváš na další neúspěch. Uděláme tak silný tým, abychom v pohárech mohli hrát důstojnou roli,“ pravil Šilhavý, než se ztratil ve víru oslav.

V moderní éře byla Slavia mistrem v letech 1996, 2008, 2009 a letos. Plzeň a Sparta plánují, že za rok se sešívaná radost opakovat nebude. Kvůli tomu se třeba do Plzně vrací trenér Pavel Vrba, někdejší king. Jeho krásná královna Viktoria, které velel legendární kapitán Horváth, byla zpestřením pro celou republiku. Dvakrát se do exkluzivní společnosti v Lize mistrů probojovala.

Podle všeho chce Vrba pokračovat ve vyzkoušených kolejích. Do mužstva láká třeba ofenzivního záložníka Daniela Koláře, který jako přebytečný a příliš okoukaný musel před rokem odejít do Turecka. Už v neděli Plzeň ohlásila, že ze Zlína přivádí chorvatského záložníka Diega Živuliče.

Zřejmě nejvíc se zatřese Sparta, která nehrála Ligu mistrů od roku 2005. S její šálou v neděli poprvé zapózoval 41letý italský kouč Andrea Stramaccioni, jenž podepsal dvouletou smlouvu a naznačil, že si přivede cizokrajné pomocníky.

Třeba útočníky Ilju Nestorovského z Palerma, Anteho Budimira ze Sampdorie Janov nebo Rodriga Palacia z Interu Milán. Sparta se plácne přes kapsu. Jen Stramaccioniho jeden rok na Letné bude stát 40 milionů.

Dámy a pánové, velký třesk začíná a fotbalová liga se má na co těšit.