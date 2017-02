Fotbalová liga začne už na jaře testovat video. Zatím nanečisto

Půjde o takzvanou off-line fázi projektu, pro kterou komise rozhodčích vybrala osm videorozhodčích. Ti už prošli školením v rámci soustředění sudích.

„Osa projektu je jasně definovaná ze strany FIFA a Mezinárodního výboru pro pravidla (IFAB). Jedeme podle nastaveného řádu a zpoždění nemáme,“ ujišťuje Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace. „Na jaře tedy spustíme první fázi.“

V čem bude spočívat? Zpozorují vůbec změnu fanoušci nebo hráči?

„Ne. V téhle fázi jde o analytické účely, vyhodnocování,“ objasňuje Svoboda. „Na stadionu bude odbavovací pracoviště, kde bude sedět videorozhodčí, který bude mít během zápasů k dispozici záběry z kamer a rozhodčího na hřišti bude podrobovat kritickému hodnocení. Výsledky se budou zaznamenávat a posílat na centrálu, která je bude vyhodnocovat.“



Pokud všechno poběží podle plánu, může už v létě dojít na první zkoušku spolupráce sudího na hřišti s videorozhodčím. Zatím ale pouze v přátelských zápasech. Testovací období by mělo trvat dva roky a definitivní verdikt o využití videa ve fotbale by podle výkonného ředitele LFA Tomáše Bárty mohl padnout na jaře 2019.

„Občas slyším, proč už nejsme dál, když máme televize, kamery a veškeré vybavení. Ale není to tak jednoduché,“ tvrdí Svoboda. „Nerozhoduje o tom LFA, FAČR nebo komise rozhodčích. Systém je jasně popsán, máme s IFAB smlouvu, která říká, co můžeme, nemůžeme, jak informovat veřejnost. Může se stát i to, že se po dvou letech rozhodne, že video ve fotbale nebude, i když si to nemyslím.“



Kromě testování videa oznámila Ligová fotbalová asociace na tiskové konferenci i další novinky. Především slíbila, že bude přísněji dohlížet na kontrolu vyhřívání trávníků.

„Nechci, aby docházelo k neodehrání zápasů a pokutám, poté k osočování v médiích. Proto zavádíme kontrolní mechanismus: v předstihu budou techničtí delegáti objíždět po zimní přestávce nebo při mimořádných klimatických podmínkách hrací plochy a monitorovat jejich stav,“ oznámil Svoboda.



Novinkou je spuštění projektu Supporter liaison officer - tak by se měl označovat člověk, který bude mít v každém klubu na starosti komunikaci mezi fanoušky a vedením klubu.

Liga bude také fandům a novinářům po každém kole poskytovat rozšířené hráčské statistiky prostřednictvím systému InStat. Podle Svobody půjde o data za celé kolo: top 10 nebo top 20 hráčů kola v jednotlivých kategoriích.

Poslední inovací bude vyhlášení Ceny Františka Hrdličky. Bude se udílet na závěrečném galavečeru a bude určená pro osobnosti mimo trávník, o jejichž přínosu veřejnost až tak dobře neví.

„Hráčům logicky patří největší mediální pozornost, ale v klubech často najdete lidi, kteří zasvětili svému týmu téměř celý život a s výjimkou nejbližšího okolí o nich často nikdo neví. To chceme napravit,“ uzavřel Svoboda.