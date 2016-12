Liberecký Folprecht míří na hostování do Ázerbájdžánu

Něftči Baku je historicky nejúspěšnějším týmem své země: osmkrát vyhrál titul, sedmkrát pohár. Folprecht se ke klubu z hlavního města Ázerbájdžánu připojí už příští týden na soustředění v Turecku.

Pětadvacetiletý Zdeněk Folprecht přišel do Liberce vloni v létě a za rok a půl za něj odehrál 35 ligových utkání, v nichž vstřelil 3 góly, nastupoval i v Evropské lize. Po letošním nepovedeném podzimu však klub oznámil přestavbu kádru. U Nisy skončili Súkenník s Lesniakem, Markovič, Nitrianský a Hadaščok dostali svolení hledat si jiné angažmá.

Folprecht je tak už šestým hráčem, který ve Slovanu - alespoň načas - končí. „Pro nás to znamená, že odchází hráč, který toho docela dost odehrál, ale na druhou stranu se netajíme tím, že chceme přivést jiné typy fotbalistů. O to intenzivněji teď musíme hledat hráče do středu pole,“ uvedl Jan Nezmar.

Žádné posily aktuálně 13. tým české ligy zatím nepřivedl. Za několik dní už přitom začíná zimní příprava. „Jednáme asi s šesti hráči,“ prozradil liberecký sportovní ředitel. Případné posily budou ovšem hodně závislé na tom, kam a s jakou hráčskou náhradou z Liberce nakonec odejde ceněný záložník Jan Sýkora, kterého chtějí Sparta, Slavia i Plzeň.

Liberec už dříve oznámil, že usiluje o návrat své někdejší ofenzivní opory ze Srbska Miloše Bosančiče. Podepsáno však zatím nic není. „Jsem s ním pravidelně v kontaktu. Miloš si teď bohužel při tréninku přivodil zdravotní problém a čekáme, jak to s ním dopadne, abychom věděli, jestli vůbec můžeme pokročit v jednání dál,“ vysvětlil Jan Nezmar.