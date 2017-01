Nahradit Sýkoru pro nás bude nesmírně těžké, ví liberecký Trpišovský

„Věřím, že se nám tým podaří doplnit. Je jasné, že v tomhle počtu celé jaro odehrát nemůžeme,“ řekl kouč Trpišovský. V úvodu přípravy uvítal dva mladé nováčky: stopera Milana Piška ze Sparty, kterého Liberec bude testovat, a brankáře Petra Dočekala, jenž naposled působil v Bohemians 1905.

Máte vyhlédnuté další posily?

Ano. Seznam hráčů má vedení klubu u sebe. Je samozřejmě otázka, koho se nám podaří přivést.

Nejste nervózní z toho, že po četných zimních odchodech ještě nemáte jasno o týmu?

Nervózní jsem, ale utěšuju se tím, že hrajeme až za sedm týdnů. Doteď jsme to vždycky zvládli. Hráči, kteří by k nám měli přijít, zatím trénují ve svých klubech. Aktuálně máme na tréninku patnáct hráčů do pole a jsou to ti, které tady opravdu chceme.

Kolik nováčků byste v týmu rád uvítal?

V tuhle chvíli máme do útoku jen Milana Baroše, takže potřebujeme určitě doplnit v útoku. Představoval bych si, že po odchodu Foprechta by bylo dobré přivést dva hráče do středu hřiště. Na stoperu máme Latku s Pokorným a k nim mladého Piška na zkoušku, takže i tady potřebujeme posílit. Dá se říct, že musíme řešit celou osu hřiště.

Liberec na startu Odešli: Folprecht, Lesniak, Súkenník, Nitrianský, Markovič, Komličenko, Da Silva, Hadaščok Přišli: Piško (stoper, na testech ze Sparty), Dočekal (brankář, naposledy působil v Bohemians 1905) Na prvním tréninku se hlásili: Hladký, Porcal, Dočekal, Coufal, Latka, Pokorný, Bartošák, Navrátil, Obročník, Machuča, Vůch, Karafiát, Bartl, Breite, Ševčík, Baroš, Sýkora, Piško Později se zapojí: Ekpai, Kubyškin, Dúbravka

Dá se říct, že přestupovou politiku Liberce určí očekávaný odchod reprezentanta Sýkory?

S tím souhlasím. Jeho odchodem by se hodně pohnuly ledy. Záleží, jakým směrem se vydá. Kádr v jeho osobě přichází o dalšího kvalitního hráče, ať už na pozici levého obránce nebo záložníka. Dá se říct, že se nám před rokem a půl vyplatila výměna za Martina Frýdka, jejíž součástí byl příchod Sýkory a Hovorky, který je teď bohužel zraněný. A Sýkora nyní směřuje trošku výš, než je Liberec.

Ale přípravu začíná s vámi.

Ano, zapojí se do tréninku, je to náš kmenový hráč a počítáme s ním. Ale registrujeme velký zájem o jeho osobu. I sám hráč je odchodu z Liberce nakloněn. Je to víc než pravděpodobné, ale okolnosti kolem něj nejsou úplně jednoduché.

Jak těžké bude Sýkoru nahradit?

Nesmírně těžké. Každé přestupové období tady stojím a trochu brečím, že přicházíme o hráče, kteří dávají góly nebo na ně přihrávají. V Sýkorovi bychom ztratili top hráče, jednoho z mála, kteří se na podzim dokázali dostat do šance nebo ji vytvořit. Za rok a půl udělal obrovský vzestup a dostal se do reprezentace. Liberec je pro něj přestupní stanice, poohlížejí se po něm velkokluby v Česku. Honza si to zaslouží, fotbalem žije a příkladně se o sebe stará. Samozřejmě nejsem rád, že během roku a půl ztrácíme už asi pátého klíčového hráče, ale to se děje i jiným klubům. Je spíš otázka, jak se nám ho podaří nahradit.

V zimě vás čekají dvě zahraniční soustředění, první už za pár dní na Kypru. Vítáte to?

Za sebe jsem hodně rád. Vloni jsem zažil libereckou zimu poprvé a vím, jak je tady příprava složitá. Před rokem jsme měli soustředění v jabloneckých Břízkách, a vinou počasí jsme ho strávili na umělé trávě a v hale. Po třech nedělích jsme měli sedm zraněných hráčů. Taky jsme jezdili trénovat do Nymburka, což stojí hodně peněz. Teď jedeme na sedm dní do tepla a i běžeckou přípravu absolvujeme na přírodní trávě.

Jaký je liberecký cíl pro jaro?

Teď máme dva cíle: zaprvé dát dohromady kádr pro jaro a zadruhé zvládnout první ligové kolo. Hrajeme doma se Zlínem a chceme vyhrát. Potřebujeme chytit začátek jara a od toho se bude všechno odvíjet.