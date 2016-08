Hovorkův gól zařídil Liberci první ligovou výhru v sezoně

Fotbalisté Liberce se ve čtvrtek večer radovali z druhého postupu do základní skupiny Evropské ligy za sebou, nutně však potřebovali zabrat i v té české.

Po čtyřech kolech jim s pouhými dvěma body patřilo nedůstojné 14. místo v tabulce. Díky včerejšímu vítězství 1:0 na hřišti Příbrami se posunuli o dvě příčky výš a stáhli ztrátu na soupeře.

„Jsme rádi, že jsme vyhráli, protože po tom, co jsme obětovali začátek sezony pro postup do Evropské ligy, jsme se potřebovali chytit,“ řekl trenér Jindřich Trpišovský. „Doufám, že se to teď srovná a budeme mít klid. Kdyby se nám tento týden nepovedl, tak bychom nebyli v Evropské lize a hráli bychom o záchranu. Byly to asi tři nejtěžší dny za mého působení v Liberci. Chci poděkovat hráčům, že neslavili postup a dokázali se připravit. Je vidět, že to mají v hlavě srovnané.“

Liberečtí nastoupili v Příbrami vedené novým trenérem Radou se silnější sestavou než v předchozích ligových kolech, na svůj čtvrteční skvělý výkon v Evropské lize proti Larnace však nenavázali.

V prvním poločase měl dvě gólové šance Vůch. Nejprve v dobré pozici přestřelil a poté postupoval sám na gólmana Hrušku, udělal mu kličku, ale místo zakončení do prázdné branky zkoušel nasimulovat penaltu. Sudí mu za to udělil žlutou kartu.

Vůch se však nakonec zasloužil o jediný gól utkání. V 52. minutě našel před brankou Hovorku a ten hlavou v pádu poslal Liberec do vedení. Příbram se pak snažila o vyrovnání a vypracovala si tlak, ale potvrzovala své trápení v koncovce.

Peltier už dokonce obešel gólmana Dúbravku a poslal míč do branky, ale na brankové čáře zachránil hosty stoper Latka, který předtím vystřídal kapitána Pokorného. I kvůli tomu Příbram zůstává v lize poslední - bez jediného bodu a vstřeleného gólu.

„Hra nebyla nic moc, chyběla nám kvalita,“ uvedl liberecký kouč Trpišovský. „Bylo vidět, že pro oba týmy to je strašně důležité utkání. Z fotbalu bolely oči, ale uválčili jsme to na morál a jsme rádi, že jsme ten jeden gól dali a přežili šance domácích.“