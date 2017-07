První zkouška pro oslabený Liberec: U Nisy vyzve Zlín

Pro tým od Nisy je start sezony klíčový. Tým se totiž v létě znovu obměnil a není třeba zastírat, že je slabší než v minulé sezoně. Sami trenéři jsou zvědaví, jakou sílu ukáže nový tým na hřišti, o to je podle nich důležitější zachytit začátek soutěže.

A jednoduché to rozhodně nebude, Liberec má na úvod těžký program. Posuďte sami: po zápase s výrazně posíleným Zlínem pojede k nováčkovi do Olomouce a pak následují Mladá Boleslav, Sparta, Karviná a Plzeň. V prvních šesti kolech tedy Liberečtí narazí na čtyři české zástupce v pohárech...

„Na úvodních kolech bude hodně záležet,“ uvědomuje si kouč Jindřich Trpišovský. „Chceme navázat na závěr předchozí sezony. Doma jsme byli takřka k neporažení, k tomu chceme vozit také body zvenčí. Chceme se odrazit od dobrého výsledku proti Zlínu.“

Liberec má po letních změnách, kdy ho opustily opory Baroš, Dúbravka nebo Souček, nejnižší věkový průměr v lize: přesně 23,86 roku. O to nadšenější i agresivnější projev však trenéři od týmu čekají.

„Spoléháme na sílu domácího prostředí, za dva roky, co jsme v Liberci, tady zvítězila akorát Plzeň a věříme, že tou nedobytnou tvrzí zůstane stadion U Nisy i po Zlínu,“ říká asistent Jaroslav Köstl. „Kvalita ve Zlíně určitě je, ale my budeme hledat jeho slabá místa, o kterých víme, ztrátou pro soupeře je třeba odchod stopera Jugase.“

Zlín je proti Liberci narozdíl od minulosti papírově silnějším týmem. I on se však bude muset vypořádávat s množstvím změn ve svých řadách. „Zatímco v Liberci jsou na to zvyklí, pro nás je to novinka. Byli jsme zvyklí na tři čtyři změny, ale teď máme sedm nových hráčů, takže je to pro nás neznámá, jak to bude vypadat a jak si ti hráči spolu sednou,“ řekl zlínský kouč Bohumil Páník.

„V jarní části jsme v Liberci hráli dvakrát, jednou v lize a jednou v poháru, takže na prostředí jsme zvyklí a jsem určitě rád, že tady hrajeme v létě a ne někdy v listopadu.“

Jablonec začíná na Slovácku

Jablonec startuje letošní podzim stejně jako jaro: v Uherském Hradišti. „Tehdy to tam z naší strany nebylo příliš dobré. I když jsme tam remizovali 0:0, mohli jsme z toho zápasu vytěžit i víc. Začali jsme totiž hrát, až když Slovácko bylo v deseti,“ řekl jablonecký kapitán Tomáš Hübschman. „Doufám, že si teď dokážeme vytvořit víc šancí a že je proměníme. Jedeme na Slovácko uspět.“

Podle trenéra Zdeňka Kluckého vypadá jablonecké mužstvo po herní stránce dobře, i když v přípravě prohrálo dva ze tří posledních zápasů. „Teď to musíme potvrdit v prvním mistrovském utkání. Slovácku odešli Tetteh a Koné, kteří nás na jaře hodně zlobili a byli pro nás nepříjemní. Slovácko to teď hraje trochu jinak, mají menší, ale zase pohyblivější hráče. Musíme se na to připravit,“ uvedl Klucký.

Zápas Slovácko - Jablonec má výkop v sobotu 17.00, Liberec - Zlín se hraje v neděli rovněž od 17.00.